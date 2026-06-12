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용산구, 교실에서 만나는 세계 외교무대 특강

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오는 16일 신광여고 첫 순서...주한 리스트 헝가리 문화원 초청

서울 용산구가 오는 16일부터 중·고등학생들의 국제 감각을 키우고 국제사회에 대한 이해를 높이기 위한 ‘대사관 초청 특강’을 운영한다고 12일 밝혔다.


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주한 이탈리아 대사관 관계자가 지난해 서울 용산구의 한 학교에서 특강을 하고 있다.
용산구 제공


대사관 초청 특강은 48개 주한 대사관이 위치한 용산구의 특성을 살린 사업이다. 학생들이 세계 각국의 문화와 외교 현장을 생생하게 접하고 국제적 시각을 넓힐 수 있다.

올해 특강은 오는 16일 신광여고를 시작으로 ▲보성여고 ▲용강중 ▲선린인터넷고 등 4곳 학교에서 열린다.

첫 순서인 신광여고에는 주한 리스트 헝가리 문화원 페르예시 판니 문화 담당관이 초청됐다. 한국과 헝가리 간 문화적 교류와 상호 이해를 중심으로 다양한 이야기를 나눌 수 있는 시간이다.

특강은 전문 통역사와 함께 영어로 진행된다. 구 관계자는 “다양한 국가의 문화와 국제 화두를 접하며 세계 시민으로서의 역량을 키울 수 있을 것”이라고 소개했다. 지난해에는 벨기에, 인도, 이탈리아 대사관 관계자가 학교를 방문해 학생들과 대화를 나눴다. 용산구는 주한 대사관이 밀집한 특성을 활용해 지난 2016년부터 외교관 특강을 진행하고 있다.

박희영 구청장은 “지역적 특성을 활용한 국제화 교육 프로그램으로 미래 인재로 거듭나는 자양분이 되기를 바란다”고 밝혔다.

서유미 기자
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