안종혁 충남도의원 “통합재정안정화기금 운용, 전문성·책임성 강화”



12일 속개된 제368회 충남도의회 기획경제위원회에서 발언하는 안종혁 의원. 도의회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충남도의회가 통합재정안정화기금의 운용 전문성과 독립성 강화를 위한 제도 개선에 나선다.도의회는 안종혁 의원(천안3·무소속)이 대표 발의한 ‘충청남도 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례 일부개정조례안’이 12일 제368회 정례회 기획경제위원회 심사를 통과했다고 밝혔다.이번 개정조례안은 기금 운용의 전문성과 책임성을 높이기 위한 별도 전담 심의기구를 설치하는 내용을 담고 있다.통합재정안정화기금은 충청남도 회계연도 간 재정수입 불균형을 조정하고, 각종 회계와 기금의 여유자금을 통합적으로 관리해 재원을 효율적으로 활용하기 위한 기금이다.현행 조례는 통합재정안정화기금의 운용 및 관리에 관한 사항 심의를 위해 운용위원회를 둬야 한다.하지만 실제 기능은 ‘충청남도 재정계획 및 재정공시심의위원회’가 대행하도록 규정하고 있다.개정안은 기존 대행 방식을 폐지하고, 통합재정안정화기금의 효율적인 운용과 관리를 전담하는 ‘충청남도 통합재정안정화기금 운용심의위원회’를 별도로 설치하도록 했다.자금의 유동성 확보와 재정 운용의 효율성을 높이기 위해 통합계정에 예탁하는 자금의 최소 예탁 기간을 기존 1년 이상에서 6개월 이상으로 단축하는 내용도 포함됐다.안종혁 의원은 “통합재정안정화기금은 재정 여건이 어려울 때 도 재정을 안정적으로 운용하기 위한 중요한 재정 장치”라며 “기금의 운용과 관리는 전문성과 책임성을 갖춘 별도 위원회를 통해 체계적으로 이뤄져야 한다”고 설명했다.이어 “기금은 단순히 쌓아두는 재원이 아닌, 재정 위기와 긴급한 행정수요에 대비해 적시에 활용되어야 하는 공적 재원”이라며 “예탁 기간을 6개월로 조정한 것도 자금 운용의 유연성을 높이고, 변화하는 재정 환경에 신속히 대응하기 위한 취지”라고 강조했다.개정조례안은 22일 본회의에서 최종 심의될 예정이다.천안 이종익 기자