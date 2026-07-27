박희정 서울시의원, 금하로·탑골로 반복 교통사고 근본 대책 마련 공론장 참석

“사고 수습보다 예방이 우선... 주민이 안심할 수 있는 교통안전 체계 구축해야”



지난 24일 ‘월간이슈살롱’ 시민 공론장에 발제자로 참석한 박희정 의원. 서울시의회 제공

이번 공론장에서는 최근 1년간 금하로와 탑골로에서 빈번히 발생한 사고 사례를 면밀히 분석하고, 현재 진행 중인 교통안전 개선 사업과 함께 향후 추진할 중·장기 대책을 심도 있게 논의했다.

서울시는 시비 1억 5000만원을 투입해 ▲금하로 급경사 구간의 안전 시설물 정비 ▲탑골로 가드레일 보강 ▲화물차 통행 제한 안내표지판 설치 등 교통안전 개선 사업을 추진하고 있다.

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급경사 구간인 금하로와 탑골로의 반복되는 교통사고 해결을 위한 근본적인 논의가 본격화됐다.서울시의회 도시계획균형위원회 소속 박희정 의원(더불어민주당, 금천2)은 지난 24일 ‘마을신문 금천 in’에서 개최한 ‘월간이슈살롱’ 시민 공론장에 발제자로 참석했다.금천구는 구 예산을 투입해 무인 단속카메라를 추가로 설치하고, 도로 구조를 개선하기 위한 전문 용역을 추진한다. 또 이번 용역 결과를 바탕으로 상습적인 교통사고를 예방할 수 있는 근본적이고 실효성 있는 대책을 마련할 방침이다.공론장에서는 단순한 시설 보강만으로는 사고를 완전히 막기에 역부족이라는 목소리가 높았다. 주민들은 사후 수습보다 예방 중심의 안전 시스템을 마련하는 것이 급선무라고 강조했으며, 현장의 목소리를 실질적인 정책에 담아내기 위해 서울시와 금천구, 경찰, 지역 주민이 머리를 맞대는 상설 협의체를 꾸려 상시 점검과 철저한 관리를 이어가야 한다는 대안을 제시했다.발제에 나선 박 의원은 “금하로와 탑골로의 반복되는 교통사고는 단순한 우연이 아니라 도로 구조와 교통안전 체계를 전반적으로 점검해야 한다는 경고”라며 “사고가 발생한 뒤 시설을 보강하는 방식에서 벗어나 사고를 미리 예방할 수 있는 안전 체계를 구축해야 한다”고 밝혔다.이어 “교통안전은 행정기관만의 역할로 해결할 수 있는 문제가 아니다”라며 “주민과 전문가, 금천구, 경찰, 서울시가 함께 머리를 맞대고 실효성 있는 대책을 마련해야 하며, 공론장에서 제안된 의견들이 향후 용역과 정책에 적극 반영될 수 있도록 서울시의회에서도 필요한 지원을 아끼지 않겠다”라고 말했다.끝으로 “시민의 안전에는 ‘적당히’라는 기준이 있을 수 없다”며 “주민들이 안심하고 생활할 수 있을 때까지 단기적인 시설 개선은 물론 근본적인 도로 구조 개선과 지속적인 안전 관리 체계를 마련하는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다.류정임 리포터