주민 불편 끝낸다…영등포구, 구청 별관 앞 횡단보도 조기 개통

지난 12일 횡단보도 개통식 열어



최호권(가운데) 서울 영등포구청장과 당산동 주민들이 지난 12일 열린 구청 별관 앞 횡단보도 개통식에서 횡단보도를 함께 건너며 손을 흔들고 있다.

영등포구 제공

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서울 영등포구가 구청 별관 인근 국회대로 구간 횡단보도 설치를 조기에 완료했다고 15일 밝혔다.구는 횡단보도 설치로 구청 별관과 지하철 2호선 등을 이용하는 주민의 보행 동선이 단축되고 무단횡단 위험을 줄여 인근 직장인의 교통안전 향상과 주변 상권 활성화에도 도움이 될 것으로 기대한다.횡단보도가 설치된 곳은 구청 별관과 옛 동양타워 사이 구간이다. 이 일대는 경인고속입구사거리부터 영등포구청사거리까지 400m에 달하는 장거리 구간으로 그동안 건널목이 없어 주민과 교통약자들의 보행 불편 민원이 계속됐다.횡단보도는 당초 서울시의 ‘국회대로 지하차도 및 상부 공원화’ 사업과 연계해 설치될 예정이었지만 선행 공사인 한국전력 지중화 사업이 4년 정도 지연돼 설치가 늦어졌다. 지난 3월 최호권 영등포구청장이 시와의 면담에서 조기 설치를 강하게 요청했고 사업 추진에 속도가 붙어 4월 27일 착공 이후 기존 계획보다 빠르게 공사를 마무리했다.구는 이달 2일부터 횡단보도 신호 운영을 시작했다. 지난 12일에 열린 개통식에서는 당산동 주민과 최 구청장이 함께 횡단보도를 건넜다. 최 구청장은 “오랜 기간 이어져 온 주민 불편을 해소한 의미 있는 성과”라며 “횡단보도가 주민의 안전하고 편리한 통행로가 되길 바란다”고 말했다.송현주 기자