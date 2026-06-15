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신촌 ‘프랑스 거리음악축제’…수교 140주년

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서울 서대문구가 신촌에서 프랑스 대표 거리문화 축제를 연다고 15일 밝혔다.

‘2026 프랑스 거리음악축제 페트 드 라 뮈지끄(Fête de la Musique)’는 20일 정오부터 오후 8시까지 신촌 연세로 일대에서 열린다. ‘페트 드 라 뮈지끄’는 프랑스에서 1982년 시작된 거리음악 축제다. 매년 하지(夏至)마다 뮤지션들이 거리에서 관객과 소통한다. 지금은 전 세계 120여 개국에서 열리는 국제적인 음악 축제로 자리 잡았다.

서대문구는 2017년부터 ‘페트 드 라 뮈지끄’를 매년 열었다. 올해는 양국 수교 140주년을 맞아 더욱 의미를 더한다.


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지난해 서울 서대문구 신촌 연세로에서 열린 ‘프랑스 거리음악축제’ 무대. 서대문구 제공


무대에는 프랑스 재즈 아티스트 겸 송라이터 에이미 가디아가(Amy Gadiaga)와 프랑스 록밴드 라 플렘므(La Flemme)가 오른다. 또 다양한 프랑스 문화를 체험할 수 있는 프로그램도 운영된다. 프랑스 구르메 소시지와 가정식 스테이크, 전통 파이 등 현지 음식을 맛볼 수 있는 먹거리 부스 등이다.

또 프랑스 감성을 담은 수공예품과 소품 판매, 만들기 체험 프로그램도 진행된다.

이성헌 구청장은 “누구나 신촌을 찾아 프랑스의 음악과 문화를 함께 즐기며 특별한 추억을 만들었으면 한다”고 밝혔다.

신촌 연세로는 축제 당일인 20일 오전 6시부터 자정까지 차량 통행이 통제된다.

서유미 기자
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