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양천구, ‘스마트 안심 공원등’ 설치…원격제어로 더 안전하게

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신월·용왕산·계남 등 공원 12곳
1266개 조명등 정비, 원격제어 구축
PC·스마트폰으로 실시간 상태 확인


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서울 양천구 신월공원 조명시설에 설치된 ‘사물인터넷(IoT) 양방향 점멸기’ 모습.
양천구 제공


서울 양천구는 근린공원의 안전망을 강화하고 관리 효율을 높이기 위해 첨단 정보통신기술을 접목한 ‘스마트 안심 공원등’ 정비 사업을 추진하고 있다고 15일 밝혔다.

스마트 안심 공원등은 근거리 무선 통신망 기반의 ‘사물인터넷(IoT) 양방향 점멸기’를 부착해 조명등의 점멸과 밝기를 원격으로 제어할 수 있는 시스템이다. 관리자가 컴퓨터와 스마트폰으로 조명등 상태를 실시간 확인하고 고장 발생 시 신속하고 효율적으로 대응할 수 있다. 또한 위급 상황 발생 시 신고자의 위치 정보를 정확하게 파악하도록 지원해 주민의 안전을 확보할 수 있다.

구는 2027년까지 지역의 모든 공원등을 ‘스마트 안심 공원등’ 시스템으로 전환할 계획이다. 앞서 구는 2021년부터 지난해까지 총 2334개 공원등에 양방향 점멸기 설치를 완료했다. 이어 이달까지 총 1266개의 양방향 점멸기를 추가 설치해 전체 물량의 80% 정비 목표를 달성할 예정이다.

특히 올해는 등주 전체를 교체하던 방식을 기존 등주와 분전함에 ‘IoT 양방향 점멸기’만 부착하는 방식으로 개선해 예산을 약 3분의 1 수준으로 절감했다. 매년 2개 공원 수준이던 정비 대상을 12개 공원으로 대폭 확대해 사업 효과성도 높였다.

올해 사업 대상지는 ▲용왕산공원 ▲계남공원 ▲온수공원 ▲갈산공원 등 산지형 공원 4곳과 ▲계남2공원 ▲목마공원 ▲넘은들공원 ▲양지공원 ▲오솔길공원 ▲한울공원 ▲독서공원 ▲신월공원 등 도시형 공원 8곳이다.

이기재 구청장은 “최첨단 기술을 활용한 ‘스마트 안심 공원등’ 확대로 생활 안전망을 강화하고 관리 효율을 높여 주민이 더욱 안전하고 쾌적하게 공원을 이용할 수 있는 환경을 조성하겠다”고 밝혔다.

유규상 기자
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