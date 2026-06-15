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도봉구, 통합복지 동행센터 운영 성과 ‘우수’

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센터 운영 성과평가서 첫 우수 자치구 선정
복지사각지대 발굴부터 민관협력까지 성과


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서울 도봉구 방학동 구청 청사 전경.
도봉구 제공


도봉구는 서울시 주관 ‘2025년 자치구 동행센터 운영 성과평가’에서 ‘우수 자치구’로 선정됐다고 15일 밝혔다. 동행센터 우수 자치구 선정은 이번이 처음이다.

동행센터는 동 단위 지역사회 안에서 공공과 민간이 함께 협력하는 복지·건강 중심의 통합복지 전달체계다. 시는 지난 1년을 기준으로 3개 분야 9개 항목 20개 지표를 평가했다.

구는 ▲복지전달체계 운영 성과 ▲복지사각지대 발굴 ▲사례관리 ▲민관협력 ▲건강관리 사업 등에서 두루 좋은 평가를 받았다.

그간 구는 복지사각지대 발굴 및 지원, 맞춤형 모니터링, 통합사례관리, 민관협력 네트워크 운영 등을 동행센터 핵심 사업으로 삼아 추진해왔다. 특히 주민 중심의 복지전달체계를 강화하고 현장 밀착형 복지 행정을 펼친 점이 평가에서 높은 점수를 받았다.

구 관계자는 “이번 수상을 동력 삼아 동행센터 기능을 한층 강화하고 지역 중심의 촘촘한 복지안전망을 구축하는 데 더욱 최선을 다하겠다”고 밝혔다.


유규상 기자
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