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중랑구, 면목역 광장서 북중미 월드컵 응원…19일도 함께

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류경기 중랑구청장이 지난 12일 면목역 광장에서 거리응원 현장에 참석해 인사하고 있다.
중랑구 제공


서울 중랑구는 지난 12일 면목역 문화광장에서 ‘2026 북중미 월드컵 거리응원전’을 개최하고 대한민국 대표팀을 응원하는 구민 화합의 장을 마련했다고 15일 밝혔다.

중랑구체육회가 주최·주관한 거리응원전에는 약 500명의 구민이 참여해 대한민국과 체코의 조별리그 경기를 함께 관람했다.

2026 북중미 월드컵은 미국·캐나다·멕시코 3개국이 공동 개최하는 역대 최대 규모의 월드컵으로, 대한민국은 조별리그 A조 첫 경기에서 체코와 맞붙었다. 구민들은 면목역 문화광장에 설치된 대형 발광다이오드(LED) 전광판을 통해 경기를 관람하며 대한민국 대표팀을 응원했다.

행사는 참가자 입장과 응원 도구 선착순 배부로 시작됐으며, 경기 전 사전 공연도 진행됐다. 구는 안전하고 쾌적한 응원 환경 조성을 위해 현장 안전관리에 힘썼다. 야외 행사 특성을 고려해 온열질환 예방 안내를 실시하고, 구급차와 안전요원을 배치해 응급상황에 대비했다. 또한 대중교통 이용과 ‘쓰레기 되가져가기’ 실천을 독려하며 질서 있고 성숙한 응원 문화 조성에도 힘썼다.

구는 오는 19일에도 멕시코와의 경기를 함께 응원하는 단체응원전을 개최할 예정이다. 장소는 구청 지하 대강당이다.

류경기 중랑구청장은 “앞으로도 구민들이 함께 즐기고 소통할 수 있는 다양한 문화·체육 행사를 통해 지역 공동체의 활력을 높여 나가겠다”고 밝혔다.

유규상 기자
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