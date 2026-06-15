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건강 생활 도와드려요…성북구, 26일 ‘건강한 데이’ 개최

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성북구청 앞 바람마당에서 진행


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서울 성북구 ‘건강한 데이! 함께 만드는 건강도시’ 홍보물.
성북구 제공


서울 성북구가 오는 구청 앞 바람마당에서 ‘건강한 데이! 함께 만드는 건강도시’ 행사를 개최한다고 15일 밝혔다. 행사는 저출산·고령화와 1인가구 증가 등 인구 구조 변화에 대응해 의료·환경·생활을 아우르는 융합형 건강 프로그램을 제공하고 주민이 건강관리를 실천할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

행사는 26일 오전 11시부터 오후 3시까지 열린다. 모든 세대가 함께 참여할 수 있는 체험 부스와 캠페인으로 구성됐다. 오전 10시 45분 식전 공연인 난타 공연을 시작으로 운동 특강인 줌바댄스 프로그램도 진행된다.

주요 프로그램은 인공지능(AI) 기기를 활용한 체형 분석과 운동 처방, 바르게 걷기 교육 등 신체 활동 분야를 포함해 혈압·체성분 측정, 스트레스·우울 검사, 익명 마약 검사 등 건강 측정 및 상담 등이다. 저염간장 만들기(선착순 100명), 음주·흡연 예방 체험 등 생활 습관 개선 프로그램과 손 씻기 실습, 말라리아 예방 홍보 등 감염병 예방 프로그램도 운영된다.

구는 어린이의 참여를 높이기 위한 선캡(햇볕 차단 모자) 만들기와 페이스페인팅(얼굴에 그림 그리기), 즉석사진 촬영 프로그램인 ‘건강네컷’도 마련했다. 행사는 사전 신청 없이 주민이라면 누구나 현장에서 참여할 수 있다.

이승로 성북구청장은 “모든 세대가 건강한 생활 습관을 스스로 익히고 주민의 삶의 질이 한층 높아지는 계기가 되길 바란다”며 “구는 주민 모두가 행복하고 건강한 ‘건강도시 성북’을 만들기 위해 다양한 정책과 프로그램을 지속해 추진하겠다”고 말했다.


송현주 기자
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