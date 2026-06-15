“쓰레기도 자원”… 폐열로 전기 만들어 돈 버는 서산

5월까지 8983MWh 생산 10억 수익

전망대 등 체험 관광시설 활용도



생활 쓰레기를 태워 전력을 생산하는 충남 서산시 광역 자원회수시설 전경.

서산시 제공

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충남 서산시가 지역에서 발생하는 생활 쓰레기를 태워 만든 전력으로 5개월간 10억원을 벌어들여 화제다.15일 시에 따르면 광역 자원회수시설에서 올해 1월부터 5월까지 2만 5000여t의 생활 쓰레기 소각으로 발생한 폐열로 증기터빈을 운용해 8983㎿h의 전력을 생산했다.생산된 전력은 한국전력공사에 10억 250만원에 판매해 시 재정으로 환원했다. 시는 올해 총 20억원의 전력 판매 수익을 올릴 것으로 전망한다.소각 과정에서 발생한 폐열 일부는 시설 내 사우나·찜질방·어린이 물놀이장 등 주민 편익 시설 열에너지로 활용됐다. 시는 1054억원을 투입해 친환경 체험 관광형 자원회수시설을 지난해 12월 준공했다. 이 시설은 하루 200t의 생활 쓰레기를 처리할 수 있는 소각 시설과 증기 터빈, 94m 높이 전망대, 소각동 굴뚝 약 30m 높이에서 출발하는 어드벤처 슬라이드, 실내 어린이 암벽 등반 체험장, 어린이 물놀이장, 찜질방과 사우나 등을 갖췄다.전망대 등 체험 관광시설은 5개월간 5000여명이 이용했다. 4월부터 운영한 주민 편익 시설 이용자도 2700명을 넘어섰다. 시설 내에서는 주민 참여형 환경 교육 프로그램도 진행된다.소각시설에는 질소산화물·염화수소·일산화탄소 등 배출가스와 유해 물질 농도를 측정하는 자동 측정기가 설치돼 배출 농도를 누구나 확인할 수 있는 표출 시스템을 구축했다.이완섭 서산시장은 “친환경 체험 자원회수시설이 쓰레기를 효율적으로 자원화하고 지역 주민 편의를 증진하는 효자 시설로 자리매김하고 있다”며 “다양한 시책으로 자원순환에 앞장서겠다”고 말했다.서산 이종익 기자