거래도, 성장도 ↑…은평구, 사회적경제기업 네트워킹 데이 개최

18일 사회적경제허브센터 교육장에서 진행



서울 은평구 ‘2026 은평구 사회적경제기업 네트워킹 데이 개최(2차)’ 홍보물.

은평구 제공

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서울 은평구는 오는 18일 사회적경제허브센터 교육장에서 사회적경제기업의 협업과 판로 확대를 위한 ‘2026 은평구 사회적경제기업 네트워킹 데이’를 연다고 16일 밝혔다.‘은평 사경, 거래를 잇다! 성장을 켜다!’를 주제로 열리는 행사는 사회적경제기업 간 네트워크를 강화하고 협업 및 판로 확대 기회를 마련하기 위해 추진됐다. 지난 2월 사회적경제 정책 설명회에 이어 올해 두 번째로 열리는 사회적경제기업 교류 행사다. 사회적경제기업은 재화나 서비스를 생산, 판매해 수익을 창출하는 기업이지만 활동의 동기가 사주나 주주의 이익 실현이 아닌 사회적 목적을 실현하는 데 있는 기업을 뜻한다.행사는 오후 4시부터 6시까지 세 가지 세션으로 나눠 진행된다. 주요 프로그램은 ▲사회적경제기업 소개 및 협력 제안 발표 ▲주요 정책 및 지원사업 안내 ▲자유 네트워킹 등이다. 참여 기업들은 제품과 서비스를 소개하고 기업 간 교류로 새로운 협업과 판로 확대 기회를 모색한다.은평구에 있는 사회적경제기업과 예비창업가가 참여 대상이다. 신청은 은평구 사회적경제허브센터 누리집을 통해 가능하다. 자세한 사항은 사회적경제허브센터로 문의하면 된다.김미경 은평구청장은 “네트워킹 데이가 사회적경제기업 간 새로운 거래와 협력의 계기가 되길 바란다”며 “정기적인 교류의 장을 마련해 기업 간 연계를 강화하고 성장 기반 마련을 지원하겠다”고 말했다.송현주 기자