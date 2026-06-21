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서울, 재정비 조합 온라인 총회 비용 100% 지원

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3년 내 착공 재건축·재개발 사업
4주 걸리는 사전투표 13일로 단축

3년 내 착공할 수 있는 재개발·재건축 사업장이 전자투표와 온라인 총회를 도입하면 관련 비용 100%를 지원받을 수 있다.

서울시는 정비사업 동의서 수집부터 총회 의결까지 ‘디지털 전환’을 지원한다고 21일 밝혔다. 시는 우선 ‘2026 정비사업 전자투표·온라인 총회 활성화 사업’에 참여할 조합을 22일부터 모집한다.

시 관계자는 “재개발·재건축 조합이 전자투표와 온라인 총회를 쉽게 도입하도록 비용을 지원하는 사업”이라면서 “사업 기간을 단축하기 위한 조치”라고 설명했다. 지난해 이 사업에 참여한 조합의 총회 사전투표 기간은 평균 4주에서 13일로 단축됐다. 서면결의서 제출 비율도 64.5%에서 15.8%로 줄었다.

지원 대상은 시가 선정한 ‘핵심공급 전략사업’ 85곳 중 조합과 시·구 공정촉진회의를 통해 2026∼2028년 착공 가능한 곳이다. 이들 조합이 전자 총회를 도입하면 비용 전액을 지원한다. 이외에는 50%를 지원하되 전자 방식 최초 활용과 중요 안건 심의, 비용 절감 노력 등 기준을 충족하면 최대 100%까지 늘릴 계획이다.

사업 초기 적잖은 시간과 비용이 드는 절차를 온라인으로 전환하는 ‘정비사업 전자서명동의 지원사업’도 추진한다. 지원 대상은 신속통합기획 재개발·재건축, 공공재개발·재건축 추진 지역이다. 시는 자치구에서 추천받은 대상지 중 8곳을 선착순으로 선정할 예정이다.

최진석 시 주택실장은 “전자 방식으로 동의서 확보부터 총회 의결까지 소요되는 기간을 단축하고, 사업 추진 속도를 높여 안정적인 주택 공급을 추진해 나가겠다”고 밝혔다.


김동현 기자
2026-06-22 19면
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