창업 상권·마케팅 비법 다 알려 주는 영등포

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‘2026년 소상공인 창업아카데미’
26일부터 선착순 50명 무료 교육

서울 영등포구는 ‘2026년 소상공인 창업아카데미’를 운영한다고 5일 밝혔다. 구와 서울신용보증재단이 마련한 교육은 26일부터 이틀간 운영된다.

교육 과정은 최근 변화하는 시장 트렌드에 발맞춰 구성했다. ▲창업자금 보증지원제도와 소상공인 정책자금 활용법 ▲상권 입지 분석과 임대차 계약 시 주의사항 ▲사업계획서 작성과 손익계산 실습 ▲세무 전략 등 필수 경영 지식을 포함한다. 디지털 시대의 실전 마케팅 능력을 키우는 과목도 준비했다. 전문 강사를 초빙해 ▲인공지능(AI) 활용 온라인 마케팅 ▲네이버 쇼핑 검색 유입 노출 전략 ▲스마트스토어 활용법 등 과목을 실습 중심으로 진행한다.

수료생은 교육이 마무리된 뒤에도 재단이 제공하는 창업 상담과 소상공인 컨설팅을 지속적으로 활용할 수 있다. 교육비는 무료이며, 선착순 50명을 모집한다. 참여를 희망하면 7일부터 24일까지 소상공인 아카데미 홈페이지에 신청하면 된다.

조유진 영등포구청장은 “영등포형 창업 오디션 ‘모두의 창업’과 ‘CES 등 해외 박람회 참가 지원’으로 청년뿐 아니라 여성, 중장년까지 누구나 창업에 성공할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.


김동현 기자
2026-08-06 21면
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