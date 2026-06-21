서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

구로구, 치매 실종 대응 ‘지(G)브로 프로젝트’

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

용산구, 내년 이촌르엘 아파트 단지 내 구립어린이

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

도서관 17곳 ‘통합 BI’ 개발… 사람·지역 잇

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

성동구, ‘통합돌봄 방문목욕’ 지원 사업…어르신·

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

강북, 편의점 활용해 청년 자살예방 확대

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

GS25 62곳에 타로 홍보물 비치


  •
이순희 강북구청장


서울 강북구는 편의점을 활용해 정신건강 정보를 제공하고 자살 고위험군을 조기에 발굴·연계하기 위해 편의점 GS25와 협력한 청년층 자살예방사업을 확대 추진한다고 21일 밝혔다.

구는 지난해 번동과 수유동의 일부 편의점에서 시범 운영한 결과를 바탕으로 올해는 GS25 편의점 62곳으로 사업을 확대했다. 청년층의 흥미와 참여를 위해 편의점 내 비치하는 타로카드형 홍보물을 2종에서 6종으로 확대 제작하는 등 홍보 콘텐츠도 다양화했다.

자살 고위험군 대응체계도 강화됐다. 기존에는 담당자가 검진 결과를 수동 확인한 후 대응했지만 올해부터 고위험군이 확인되면 담당자에게 즉시 알림 문자가 발송되는 시스템을 구축했다. 이를 통해 위험 신호를 빠르게 확인하고 상담·지원 등 필요한 조치를 적기에 제공할 수 있게 됐다.

구는 편의점을 활용해 자살 고위험군을 사전 발굴해 정신건강 서비스 접근성을 높이고 디지털 연계 기반의 실시간 대응체계로 위기 상황 발생 시 대응 공백을 최소화할 것으로 기대한다. 이순희 구청장은 “앞으로도 지역사회와 협력해 도움이 필요한 주민을 빠르게 지원할 수 있는 촘촘한 생명안전망을 구축해 나가겠다”고 밝혔다.


송현주 기자
2026-06-22 20면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“낡은 철길 위에 혁신의 공간… ‘앞서는 동대문’

최동민 서울 동대문구청장 당선인

정창수 당선인, 민선9기 강북구청장 인수위원회 출범

위원장에 김상언 민주평화통일자문회의 강북구협의회장

“천하제일 영등포 청사진 그린다”…조유진 영등포구청

인수위원장에 유광상 전 서울시 장학재단 이사장

“뚜벅이 4년간 깨달은 마포 현안 해결… 첫 결재는

유동균 서울 마포구청장 당선인

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr