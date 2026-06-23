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구로구, 기후행동 실천서약·에코마일리지 이벤트

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6월 26일부터 7월 31일까지
에코마일리지(건물) 신규 가입 이벤트

서울 구로구가 생활 속 탄소중립 실천을 위해 ‘기후행동 실천서약 및 에코마일리지(건물) 신규가입 이벤트’를 운영한다고 23일 밝혔다.


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서울 구로구 제공


구로구 관계자는 “기후위기 대응에 대한 주민 참여를 확대하고 에너지 절약 문화를 정착시키기 위한 행사”라고 설명했다. 주민등록상 만 14세 이상 구로구민이면 누구나 참여할 수 있다. 기간은 6월 26일부터 7월 31일까지다.

기후행동 실천서약에 참여한 뒤 에코마일리지 홈페이지에 회원가입하고 건물 에너지 정보(전기고객번호, 도시가스고객번호 등)를 등록하면 된다. 동주민센터 또는 구로구청 환경과에서 가입할 수도 있다.

참여자 280명에게 편의점 모바일 상품권을 제공한다. 당첨 결과는 8월 중 구로구청 홈페이지 새소식 게시판을 통해 발표한다. 에코마일리지는 탄소 중립 실천에 따라 전기, 수도, 도시가스를 절약한 만큼 인센티브를 제공하는 서울시 프로그램이다.

장인홍 구청장은 “기후위기 대응은 일상 속 작은 실천에서 시작된다”며 “많은 구민이 기후행동 실천서약과 에코마일리지 가입에 동참해 에너지 절약과 탄소중립 실현에 함께해 주시길 바란다”고 강조했다.


서유미 기자
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