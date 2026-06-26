서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

아이 시원해~ 무료 물놀이장 개장한 종로

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

무더위에 주민 건강 지키자! 은평구, 여름철 먹거

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

관악구 별빛내린천에서 음악분수 보며 야간산책

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 강서구 주민들이 그린 20년 뒤 미래상은

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“등산객 입맛 잡는다”…관악산, ‘관악산 대표 메뉴’ 개발 돕는다

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

점포 6곳 모집…개발 후 품평회·마케팅 등


  •
관악산 대표 메뉴 개발 지원 사업 모집
서울 관악구 ‘관악산 대표 메뉴 개발 지원 사업 모집’ 포스터.
관악구 제공


서울 관악구는 ‘관악산 대표메뉴 개발 지원 사업’에 참여할 점포 6곳을 모집한다고 26일 밝혔다.

구는 지난 3월 ‘관악산 방문객 유입에 따른 상권 활성화 태스크포스(TF)’를 통해 관련 인프라와 콘텐츠 조성에 힘써왔다. 이어 방문객의 입맛을 사로잡을 ‘관악형 먹거리’ 강화에 나섰다.

이번 사업은 외식 전문가의 컨설팅을 통해 가게가 기존에 갖고 있는 경쟁력 있는 메뉴를 개선하는 방식으로 추진된다.

가게별 메뉴에 관악산의 특성을 담은 스토리텔링을 더한 새로운 미식 경험을 제안함으로써 주민과 등산객의 흥미를 유도하고 구매를 끌어내는 전략이다.

구는 대표메뉴가 출시되기 전에 길거리 시식 품평회 등을 통해 메뉴 완성도를 높이고, 대표메뉴로 확정된 뒤에는 온오프라인 홍보를 무료로 지원할 계획이다. 선정된 가게는 오는 11월까지 지원한다.

관악구에 사업장을 둔 소상공인이라면 누구나 포스터의 QR코드를 스캔하고 지원할 수 있다. 신청 기간은 다음달 6일 오후 6시까지다. 선정된 가게는 다음달 13일 발표된다.

박준희 구청장은 “‘럭키 관악산’의 에너지와 특색 있는 대표메뉴를 맛보며 건강과 휴식, 미식을 한 번에 챙길 수 있는 특별한 관광 콘텐츠가 될 것으로 기대한다”고 말했다.

김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

김경대 용산구청장 당선인 인수위, 현장 행보 본격화

조성명 “강남 세계적 성장 이어진다”

정비 구역 36곳 책임자문위원 도입 최초로 난임 지원에 소득제한 없애 “구청장 퇴임 이후에도 발전에 기여”

아이 행복해~ 유니세프 재인증 받은 성북

한국 첫 아동친화도시 4차 인증

“지난 4년간 강동 정상화… 앞으로 4년, 대도약

이수희 서울 강동구청장

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr