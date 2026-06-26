서울 중구 신중앙시장, 장마철 맞이 ‘클린데이’ 대청소

배수구 덮개 교체 등 침수 예방까지



중구 신중앙시장 ‘클린데이’

서울 중구 신중앙시장에서 물청소가 진행되는 모습.

중구제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 중구는 장마철을 앞두고 지난 25일 신중앙시장에서 대청소와 환경 정비를 진행했다고 26일 밝혔다.구에 따르면 이날 시장 상인과 주민, 구청 관계자 등 30여명이 ‘클린데이’에 동참해 시장 통로를 물청소하고 곳곳의 적치물과 배수구를 정비했다. 클린데이는 지난해 4월 쾌적한 전통시장을 조성하기 위해 시작된 민관 협력 환경 정비 활동으로 이번이 11번째다.특히 이번엔 장마철 대비에 집중했다고 구는 설명했다. 배수구 주변 쓰레기나 이물질을 제거하고 배수 기능을 점검했다. 신중앙시장 상인회는 지난 17일부터 유실되거나 파손된 배수구 덮개 50여 개를 새로 교체하기도 했다.한편 신중앙시장은 ‘서울시 가계보탬 페이백 주간’과 연계해 지난 24일부터 디지털온누리상품권 페이백(환급) 행사도 진행 중이다. 구매 금액의 최대 33%(인당 최대 3만원)를 디지털 온누리상품권으로 돌려받을 수 있다. 총 880만원 상당의 상품권이 소진될 때까지 행사가 이어진다.신중앙시장은 힙당동 상권과 가까운 데다 지난해 2·6호선 신당역과 지하통로로 연결되면서 접근성이 높아졌다.김길성 구청장은 “깨끗하고 안전한 시장 환경은 전통시장의 매력을 높이는 기본 조건”이라며 “앞으로도 더 많은 주민과 관광객이 찾는 명소가 되도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.김주연 기자