전국 최초 도입한 성북구 건강주치의…웃음·체험 더한 ‘청·바·지·당’ 운영

23일 행사, 어르신 400여명 참여



지난 23일 성북구청 다목적홀에서 제5회 어르신 건강주치의 건강마당 ‘청·바·지·당(청춘은 바로 지금, 당신)’이 개최되고 있다.

성북구 제공

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서울 성북구가 지난 23일 구청 다목적홀에서 어르신들의 건강한 여름나기와 활력 회복을 위한 제5회 어르신 건강주치의 건강마당 ‘청·바·지·당(청춘은 바로 지금, 당신)’을 개최했다고 26일 밝혔다.성북구 어르신 건강주치의 사업은 동네 병원 의사가 전담 주치의가 돼 민간 의료서비스와 공공 보건·복지 서비스를 연계하는 제도다. 2018년 구에서 전국 최초로 시행됐으며 지역사회 중심의 통합 케어 서비스를 제공하고 있다.행사는 성북구 어르신 건강주치의 사업과 연계해 추진하는 건강마당으로 2023년 시작돼 올해 5회를 맞았다. 고령 주민들의 높은 참여와 호응에 힘입어 지난해부터 연 2회로 확대됐다.행사에는 어르신 400여명이 참여했다. 웃음특강과 건강홍보부스 등 다양한 프로그램이 운영돼 건강정보 제공과 정서적 활력 증진에 중점을 뒀다. 주요 프로그램으로는 힐링 웃음특강을 비롯해 잇몸질환 예방 및 구강관리, 감염병 예방관리, 치매예방 퀴즈, 자기혈관 숫자 알기 등 건강체험·홍보부스가 마련됐다. 웃음특강은 ‘세상만사 웃음으로, 인생만사 행복으로’라는 주제로 진행됐다. 포토존 등 참여형 공간도 운영됐다.이승로 성북구청장은 “어르신 건강주치의 건강마당은 건강정보 제공을 넘어 어르신들이 함께 웃고 어울리며 활력을 얻을 수 있도록 마련한 자리”라며 “지역사회와 함께 맞춤형 건강관리 서비스를 지속해 늘려 나가겠다”고 말했다.송현주 기자