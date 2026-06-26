서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

아이 시원해~ 무료 물놀이장 개장한 종로

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

무더위에 주민 건강 지키자! 은평구, 여름철 먹거

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

관악구 별빛내린천에서 음악분수 보며 야간산책

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 강서구 주민들이 그린 20년 뒤 미래상은

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

금천구, 서울시 ‘약자동행 우수사례’ 2관왕

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

‘굿케어 모니터링’·‘느린학습자 평생학습’ 선정


  •
금천구청 전경
금천구청 전경


서울 금천구는 구의 2개 사업이 서울시 주관 ‘2026년 약자동행 성과 우수사례’로 선정됐다고 26일 밝혔다.

구에 따르면 생계·돌봄 분야에서 기초생활보장 수급 탈락 가구를 지속 관리하는 ‘굿-케어 모니터링 사업’과 교육문화 분야에서 느린학습자(경계선지능인)의 성장과 자립을 지원하는 ‘금천형 느린학습자 평생학습 통합지원 모델’이 수상했다.

굿케어 모니터링으로 1443가구를 지원한 결과 101가구가 기초생활보장수급자로 선정돼 생계급여를 받을 수 있었다. 구는 수급 탈락 이후에도 위험 요인을 점검하고 재선정 가능 시기를 안내하는 등 적극행정을 했다는 평가를 받았다.

금천형 느린학습자 평생학습 통합지원은 느린학습자를 대상으로 선별검사, 전문상담, 맞춤형 교육, 자립 지원까지 연계하는 통합 지원체계를 구축했다. 느린학습자를 단순한 복지 지원 대상이 아닌 성장의 주체로 접근했다.

유성훈 구청장은 “이번 우수사례 선정은 복지 사각지대와 교육 소외계층을 위해 현장에서 꾸준히 노력한 결실”이라며 “그동안 추진해 온 약자동행 정책이 주민들의 삶에 실질적인 도움이 되고 있다는 점에서 뜻깊게 생각한다”고 밝혔다.


김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

김경대 용산구청장 당선인 인수위, 현장 행보 본격화

조성명 “강남 세계적 성장 이어진다”

정비 구역 36곳 책임자문위원 도입 최초로 난임 지원에 소득제한 없애 “구청장 퇴임 이후에도 발전에 기여”

아이 행복해~ 유니세프 재인증 받은 성북

한국 첫 아동친화도시 4차 인증

“지난 4년간 강동 정상화… 앞으로 4년, 대도약

이수희 서울 강동구청장

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr