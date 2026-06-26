폭염 잡는 노원구 ‘차열 페인트 특화지구’

옥상 온도 최대 9.2℃, 실내온도 약 1.8℃ 감소



서울 노원구 공릉1동 주택가에 차열페인트를 칠하고 있다.

노원구 제공

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서울 노원구가 폭염 취약계층의 주거환경을 개선하기 위해 공릉1동, 상계2동에 ‘차열페인트(쿨루프) 특화지구’를 만들었다고 26일 밝혔다.차열페인트는 태양광과 복사열을 반사해 건물 내부로 전달되는 열을 차단하는 기능성 도료다. 흰색 고반사 도료를 옥상에 도표해 건축물의 열 축적을 줄인다.차열페인트 특화지구가 도입된 공릉1동과 상계2동은 소규모 노후 다세대·다가구주택이 밀집해 여름철 실내 온열 취약성이 높은 지역이다.구는 주민센터의 주거복지 데이터를 활용해 최상층 거주 취약가구를 발굴했다. 담당자 현장 점검을 거쳐 26가구의 차열페인트 시공이 마무리됐다. 복지시설인 ‘늘편한집’과 ‘동천의 집’에도 시공했다.서울주택도시개발공사(SH) 실증 결과에 따르면 차열페인트 시공 시 옥상 표면온도는 최대 9.2℃, 실내 온도는 약 1.8℃ 낮아진다. 여름철 냉방 에너지 사용량은 최대 40.8%, 평균 26.4% 감소해 냉방비 절감 효과도 확인됐다.구는 시공 전후 온도 변화와 에너지 절감 효과를 지속적으로 분석해 기후위기 취약지역을 중심으로 차열페인트를 지원해 나갈 예정이다.노원구는 보행량이 많은 구간을 중심으로 차양형, 디자인형 그늘막을 확대 설치하는 등 폭염 대응 인프라를 지속적으로 확대하고 있다.오승록 구청장은 “여름철을 앞두고 취약계층에 대한 선제적인 대응이 무엇보다 중요하다”며 “에너지복지 사각지대 해소와 폭염 취약계층 보호에 의미 있는 역할을 하기를 기대한다”고 말했다.서유미 기자