성수석 이천시장 당선인 “시민과 함께 변화와 도전의 시대를 열어갈 것”

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민선 9기 이천시의 비전과 슬로건이 확정됐다.29일 이천시장직 인수위원회(위원장 서학원)는 민선 9기 이천시정의 비전을 ‘미래가 모이는 도시 이천’으로, 슬로건은 ‘통(通)하는 이천, 웃어라 이천’으로 확정했다고 밝혔다.시정 비전은 사람과 산업, 문화와 기회가 집결하는 대한민국 미래 성장 엔진 도시로 도약하겠다는 의지를 담고 있다. ‘미래’는 지속 가능한 발전을 통해 다음 세대까지 이어질 도시 경쟁력을, ‘모이는(모임)’은 사람·기업·기술·문화·기회가 모이고 연결됨을 뜻한다.또한 청년과 젊은 세대가 모여드는 ‘젊은 도시 이천’으로 성장시키겠다는 목표를 함께 제시하며, 산업과 기회가 확장되는 도시 환경을 통해 청년들이 살고 싶은 매력적인 도시로 만들겠다는 방향을 포함한다. 이를 통해 인구 위기에 대응하고 미래 세대가 꿈을 펼칠 수 있는 청년 친화적 도시로 도약하겠다는 비전이 담겼다.이를 실현하기 위한 8대 실천 전략으로는 당선인이 선거 공약으로 제시한 미래를 키우는 산업 혁신, 성장을 연결하는 교통 도시, 일과 삶이 조화로운 안심 도시, 미래 인재를 키우는 교육 도시, 일상이 풍요로운 매력 도시, 평생 안심 복지 도시, 지속 가능한 미래 농업 도시, 시민이 참여하는 시정 혁신으로 확정했다.이와 함께 공직자의 기본적인 자세로 ‘시민 소통, 청렴 신뢰, 스마트 행정, 함께 성장’을 제시했다.성수석 당선인은 “비전과 슬로건은 민선 9기의 출발점이자 시민과의 굳건한 약속”이라며 “변화와 도전의 시대를 시민 여러분과 함께 헤쳐 나가며 새로운 이천의 미래를 힘차게 열어나가겠다”라고 밝혔다.안승순 기자