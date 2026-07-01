금천구의회 고성미·도병두 의원, 구정 점검 조사특별위원회 구성 추진



서울 금천구의회 고성미(왼쪽)·도병두 의원은 민선 9기 구정의 성공적인 운영을 위해 구의회 개원과 동시에 조사특별위원회 구성·운영을 추진한다고 밝혔다. 사진: 고성미·도병두 의원 제공.

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더불어민주당 현역 의원으로 재선에 성공한 서울 금천구의회 고성미·도병두 의원은 새롭게 출범하는 민선 9기 구정의 성공적인 운영을 위해 제10대 구의회 개원과 동시에 조사특별위원회 구성·운영을 추진한다고 1일 밝혔다.이번 조사특별위원회는 지난 구정의 행정·계약 절차, 예산 편성과 집행, 주요 사업 등 전반을 면밀히 점검하고 잘못된 관행과 문제점을 개선하기 위한 실질적인 방안을 마련해 민선 9기 구정 운영에 반영되도록 할 계획이다.조사특별위원회는 과거의 문제를 지적하거나 담당자의 징계와 처벌을 요구하기보다는 잘못된 관행을 바로잡고 제도 개선과 재발 방지에 초점을 맞추고 있다. 특히 민선 9기 구정의 성공적인 출발과 안정적인 운영을 위해 집행부와의 긴밀한 협업과 소통을 바탕으로 실질적인 개선방안을 도출해 금천구의 발전에 기여하겠다는 구상이다.고 의원은 “지난 제9대 의회에서 집행부의 과도한 예산편성과 잘못된 예산사용, 계약 과정의 공정성 등의 문제를 지적한 적이 있는데 9기 구정에서도 같은 잘못이 반복된다면 금천의 발전 역시 정체될 수밖에 없다”면서 “조사특별위원회의 운영으로 집행부와 적극적으로 협업하여 민선 9기의 성공과 금천구 발전에 기여하고자 한다”고 밝혔다.도 의원은 “이번 조사특별위원회는 잘못한 사람과 문제점을 찾고 징계와 처벌을 요구하는 것이 아니라, 잘못된 인사‧행정 절차와 관행을 바로잡고 민선 9기의 성공을 위해 의회와 집행부가 함께 소통하고 협력하는 공간으로 만들어가겠다”고 강조했다.조현석 기자