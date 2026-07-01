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최대호“‘더 큰 안양, 더 강한 안양, 더 행복한 안양’을 만들겠다”

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최대호 안양시장이 1일 취임식에서 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다. 안양시 제공


최대호 안양시장이 1일 취임식에서 “‘더 큰 안양, 더 강한 안양, 더 행복한 안양’을 만들겠다”고 밝혔다.

안양시청 강당에서 열린 이날 취임식에서 최 시장은 “그동안 수도권광역급행철도(GTX)-C 노선 인덕원역 확정, 광역 철도망 구축, 박달스마트시티 조성 사업시행자 지정, 인덕원 인텐스퀘어 착공 등 미래를 위한 씨앗을 뿌려왔다면, 이제는 이를 온전한 결실로 맺어 시민의 삶을 풍요롭게 만들겠다”고 약속했다.

그는 민선 9기 안양의 도약을 이끌 8대 주요 정책으로 ▲초연결 콤팩트도시 ▲피지컬 인공지능(AI) 선도도시 ▲균형발전 모범도시 ▲녹색정원도시 ▲기업하기 좋은 도시 ▲민생경제 중심도시 ▲모두가 행복한 포용도시 ▲명품문화도시를 꼽았다.

최 시장은 공직자들을 향해 “시민을 시정의 중심에 두고 더 적극적으로 도전하며 끊임없이 혁신해 달라”며 “시민의 불편 앞에서는 더 빠르게, 시민의 어려움 앞에서는 더 따뜻하게 다가가는 행정을 실천해 달라”고 당부했다.

그러면서 “오늘의 약속이 내일의 변화가 되고, 그 변화가 안양의 눈부신 미래가 될 수 있도록 혼신의 힘을 다해 ‘더 큰 안양, 더 강한 안양, 더 행복한 안양’을 만들겠다”며 “안양의 미래 100년 완성을 위해 시민과 끝까지 함께하겠다”고 강조했다.


안승순 기자
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