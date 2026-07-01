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최초 안산시장 연임 이민근, 취임식 대신 ‘민생·미래 현장’ 찾았다

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이민근 안산시장이 민선9기 취임 첫날 안산시 농수산물도매시장을 찾아 장바구니 물가와 농수산물 유통 현장을 점검하고 상인들의 목소리를 들었다. 안산시 제공


이민근 안산시장이 민선 9기 첫날인 1일 취임식 대신 민생 현장과 미래 성장의 핵심 사업 현장을 찾았다.

이 시장은 이날 첫 공식 일정으로 안산시 농수산물도매시장을 방문해 장바구니 물가와 농수산물 유통 현장을 점검하고 상인들의 목소리를 들었다. 이어 카카오 데이터센터에서 경제자유구역 ASV 지구 현장 간부 회의를 주재한 뒤 신안산선 한양대 정거장 공사 현장을 찾아 핵심 전략 사업 추진 상황을 점검했다.

그는 “민선 9기의 시작은 시민이 계신 현장에서 출발해야 한다고 생각했다”며 “민생 경제를 살피는 일과 안산의 미래를 준비하는 일은 따로 떨어져 있는 것이 아니라 시민의 삶을 더욱 풍요롭게 만들기 위한 하나의 과정”이라고 밝혔다.

그러면서 “시민들의 목소리를 가장 가까이에서 듣고 현장에서 답을 찾는 시정을 이어가겠다”며 “민생 회복과 지역 경제 활성화는 물론 경제자유구역 조성과 광역 교통망 확충 등 미래 성장 기반도 흔들림 없이 추진해 시민이 변화를 체감하는 민선 9기를 만들어 가겠다”고 약속했다.

이 시장은 앞으로도 민생 현장 중심의 소통 행정을 이어가는 한편, 경제자유구역 ASV 지구를 중심으로 핵심 전략 사업 간 연계를 강화해 시민이 체감하는 성과 창출에 행정 역량을 집중할 계획이다.


안승순 기자
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