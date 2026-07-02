류삼영 구청장 ‘1호 결재’…동작 재개발·재건축 속도

임기 시작… 직속 촉진위원회 신설
진행 중 90곳 정비사업 통합 관리
류삼영 서울 동작구청장은 1일 ‘재개발·재건축 등 사업 촉진 방안’을 결재하며 민선 9기 첫 임기를 시작했다.
구의 ‘재개발·재건축 등 사업 촉진 방안’은 부서별로 분산된 기능을 하나로 묶는 컨트롤타워를 신설하고 정비구역별 맞춤형 전담 태스크포스(TF)팀을 가동해 정비사업의 패러다임을 전환하는게 핵심이다. 사업 과정에서 발생하는 갈등에 선제적으로 대응하고 전문가 의견을 통해 신속한 해결책을 제시하겠다는 취지다. 동작구에서 정비사업이 진행 중인 곳은 대단지 아파트부터 모아타운 등 소규모 사업까지 90곳에 이른다. 8개 구역에 걸쳐 재개발이 진행 중인 노량진 뉴타운은 2029년 입주를 앞둔 2·8구역을 비롯해 대부분 활발하게 사업이 진행 중이다.
구는 이날 류 구청장의 결재와 동시에 구청장 직속 정비사업 촉진위원회를 구성했다. 그동안 4개로 나뉘어 있던 관련 부서를 류 구청장이 통합 관리하면서 정비사업 행정 절차를 최대한 빠르게 진행할 수 있을 것으로 기대된다. 위원회는 갈등조정 분과와 공공기여 분과를 두고 갈등 해결 및 정비사업 과정에서 공공기여 등에 대한 주민 의견을 적극 수렴한다. 구는 조직 개편을 통해 정비사업 신속추진단을 신설하고 구역별로 사업 촉진 TF팀을 운영할 계획이다. TF팀에는 사업시행자, 구 관계자, 시 갈등책임관리관을 비롯해 도시계획·도시정비·세무·법률 등 외부 전문가가 대거 투입된다. 또한 구청 내에 ‘정비사업 열린 상담실’을 운영한다. 류 구청장은 “임기 첫날 1호 결재로 ‘재개발‧재건축 등 사업 촉진 방안’을 선택한 것은 주민들이 원하는 개발을 신속하게 이뤄내겠다는 확고한 약속’”이라며 “앞으로도 막힘없는 정비사업의 선도적 모델이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
박재홍 기자
2026-07-02 20면
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