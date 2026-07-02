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류삼영 구청장 ‘1호 결재’…동작 재개발·재건축 속도

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임기 시작… 직속 촉진위원회 신설
진행 중 90곳 정비사업 통합 관리


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류삼영 서울 동작구청장이 1일 집무실에서 ‘재개발·재건축 등 사업 촉진 방안’을 결재하며 임기 첫 업무를 시작하고 있다.
동작구 제공


류삼영 서울 동작구청장은 1일 ‘재개발·재건축 등 사업 촉진 방안’을 결재하며 민선 9기 첫 임기를 시작했다.

구의 ‘재개발·재건축 등 사업 촉진 방안’은 부서별로 분산된 기능을 하나로 묶는 컨트롤타워를 신설하고 정비구역별 맞춤형 전담 태스크포스(TF)팀을 가동해 정비사업의 패러다임을 전환하는게 핵심이다. 사업 과정에서 발생하는 갈등에 선제적으로 대응하고 전문가 의견을 통해 신속한 해결책을 제시하겠다는 취지다. ﻿동작구에서 정비사업이 진행 중인 곳은 대단지 아파트부터 모아타운 등 소규모 사업까지 90곳에 이른다. ﻿8개 구역에 걸쳐 재개발이 진행 중인 노량진 뉴타운은 2029년 입주를 앞둔 2·8구역을 비롯해 대부분 활발하게 사업이 진행 중이다.

구는 이날 류 구청장의 결재와 동시에 구청장 직속 정비사업 촉진위원회를 구성했다. 그동안 4개로 나뉘어 있던 관련 부서를 류 구청장이 통합 관리하면서 정비사업 행정 절차를 최대한 빠르게 진행할 수 있을 것으로 기대된다. 위원회는 갈등조정 분과와 공공기여 분과를 두고 갈등 해결 및 정비사업 과정에서 공공기여 등에 대한 주민 의견을 적극 수렴한다. 구는 ﻿조직 개편을 통해 정비사업 신속추진단을 신설하고 구역별로 사업 촉진 TF팀을 운영할 계획이다. TF팀에는 사업시행자, 구 관계자, 시 갈등책임관리관을 비롯해 도시계획·도시정비·세무·법률 등 ﻿외부 전문가가 대거 투입된다. 또한 구청 내에 ‘정비사업 열린 상담실’을 운영한다.﻿ 류 구청장은 “임기 첫날 1호 결재로 ‘재개발‧재건축 등 사업 촉진 방안’을 선택한 것은 주민들이 원하는 개발을 신속하게 이뤄내겠다는 확고한 약속’”이라며 “앞으로도 막힘없는 정비사업의 선도적 모델이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.


박재홍 기자
2026-07-02 20면
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