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제10대 구로구의회 힘찬 출발…김철수 의장 선출

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서울 구로구의회는 지난 1일 제10대 전반기 의회를 이끌어갈 의장단 선거를 통해 김철수 의장(왼쪽)과 곽노혁 부의장을 선출했다. 사진: 구로구의회 제공.


제10대 서울 구로구의회가 전반기 의장단을 구성하고 43만 구민을 위한 본격적인 의정활동의 막을 올렸다.

구로구의회는 지난 1일 구의회 본회의장에서 제10대 구로구의회 개원식을 개최했다고 2일 밝혔다. 이에 따라 제10대 의회는 구민의 권익 신장과 지역 발전을 이끄는 민의의 대변기관으로서 4년간의 대장정에 돌입하게 된다.

이날 열린 제337회 임시회 제1차 본회의에서는 제10대 전반기 의회를 이끌어갈 의장단 선거가 치러졌다. 전반기 의장에는 더불어민주당 소속 3선인 김철수 의원(구로1·2동)이 선출됐으며, 부의장에는 국민의힘 소속 재선인 곽노혁 의원(구로3·4동·가리봉동)이 각각 선출되며 여야 협치의 발판을 마련했다.

이어 열린 개원식에는 전반기 의장단으로 선출된 김 의장과 곽 부의장을 비롯한 제10대 구로구의회 의원 16명 전원이 참석했다. 이 자리에는 민선 9기 임기를 시작한 장인홍 구로구청장과 의회사무국 직원, 구청 간부 공무원 등 50여 명이 자리를 함께하며 제10대 의회의 첫걸음을 축하했다.

김 의장은 “신뢰와 소통을 최우선 바탕에 두고 구민 중심의 의회를 만들어 가겠다”라면서 “동료 의원들과 긴밀히 소통하고 지혜를 모아 한층 더 성숙하고 발전된 지방의회를 구현하겠다”고 포부를 밝혔다.


조현석 기자
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