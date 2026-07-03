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“마포 도약 이끌 원팀”… 첫 직원조례서 구정 비전 공유

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유동균 구청장, 9기 정책 설명

“저와 직원 여러분은 이제 마포의 더 큰 도약을 이뤄낼 원팀입니다.”

유동균 서울 마포구청장은 2일 구청 대강당에서 열린 민선 9기 첫 직원조례에서 이처럼 구정 운영 방향과 정책 비전을 공유했다. 그는 취임 첫날인 1일에는 망원유수지와 망원1빗물펌프장 안전 점검으로 업무를 시작했다.

유 구청장은 민선 9기의 슬로건인 ‘다시 뛰는 마포! 함께하는 미래’를 제시하며 보여주기식 행정에서 벗어나 구민이 피부로 체감할 수 있는 실질적 변화를 이뤄낼 것을 강조했다. 이어 ﻿▲생활환경 개선 ▲인공지능(AI) 행정 ▲돌봄의 일상화 ▲문화·관광 활성화 ▲교육 및 청년 지원 등 5대 핵심 분야를 중심으로 한 주요 정책 방향을 설명했다.

특히 재개발·재건축의 신속 추진으로 정비사업에 속력을 내고, 새터산 복합문화체육센터 건립 등을 통해 ﻿일상에서 생활체육을 즐길 수 있는 환경을 조성하겠다고 밝혔다. 그는 “민선 9기 비전 완성을 위해 ﻿직원들과 끊임없이 소통하겠다”며 “﻿활력 넘치는 조직문화를 함께 만들자”고 당부했다.


김동현 기자
2026-07-03 20면
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