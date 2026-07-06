생활인구도 늘리는 공공 와이파이 전국 곳곳 확대

안동·청주·성남·제주 등 앞다퉈

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지방자치단체들이 공공 와이파이 확충 사업에 속도를 내고 있다. 통신비 부담 절감과 디지털 접근성 제고 등 공공 와이파이에 대한 지역 주민의 호응이 크기 때문이다.경북 안동시는 최근 공원과 체육시설, 문화유산 등 5곳에 공공 와이파이를 새로 설치했다고 5일 밝혔다. 낙동강 먼달공원과 용상동 낙천공원, 풋살장, 야구장, 병산서원 일원 등이다. 약 2억원의 예산을 투입했다. 이로써 이들 지역에서 공공 와이파이 무료 접속 신호를 선택하면 통신사에 관계없이 무료 인터넷을 이용할 수 있다. 시는 그동안 세계유산 하회마을 등 지역 341곳에 무선 인터넷망을 구축한 데 이어 전통시장 등으로 설치 지역을 확대하고 있다.충북 청주시는 이달 중 서비스 개시를 목표로 지난달부터 무심천 물놀이장, 피클볼장, 장애인 파크골프장, 미호강 파크골프장, 장평교 쉼터, 방서수변공원에 공공 와이파이를 추가 설치 중이다.경기 성남시도 지난달 말까지 유동 인구가 많은 공원과 체육시설, 물놀이장 등 8곳에 무료 공공 와이파이 서비스 지역을 추가 구축했다. 이에 성남 공공 와이파이 설치 장소는 2294곳으로 늘었다.제주도는 올해 말까지 골목형 상점가, 공공 체육관, 공공 도서관 등에 공공 와이파이 185개를 추가 설치해 공공장소에서의 무료 인터넷 이용 환경을 개선할 계획이다. 설치 후 5년 이상 지난 노후 공공 와이파이 395대도 최신 장비로 교체해 통신 품질도 개선한다.지자체 관계자는 “공공 와이파이 기반이 확대 구축되면 생활인구(하루 3시간 이상 체류 등) 증가에도 도움을 줄 것으로 기대하고 있다”고 말했다.안동 김상화 기자