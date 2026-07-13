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과천 청년이 제안한 정책, 시민이 골라 시정에 반영한다

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경기 과천시는 청년이 제안한 정책을 시민과 함께 평가하고 시정에 반영하기 위해 다음 달 17일까지 ‘과천청년네트워크 3기 정책 제안사업 대시민 투표’를 실시한다고 13일 밝혔다.

과천청년네트워크는 청년들의 정책 참여를 확대하고 다양한 의견을 시정에 반영하기 위해 2023년부터 운영되고 있는 과천시 공식 청년 참여 기구다. 올해 활동 중인 3기 위원들은 교육과 정책 발굴, 토론 등을 거쳐 청년과 지역 발전을 위한 정책 17건을 제안했다.

시는 투표를 통해 제안된 17개 정책의 우선순위와 시민 공감도를 확인한다.

올해는 과천시가 처음 도입한 ‘청년자율예산’과 연계해 정책 실현 가능성을 높였다. 시는 주민참여예산위원회에 ‘청년분과’를 신설했으며, 투표 결과와 심의를 거쳐 오는 12월 최종 사업을 선정할 계획이다. 선정된 사업은 2027년 신규 사업으로 추진된다.

신계용 과천시장은 “이번 대시민 투표는 청년들이 직접 발굴한 정책을 시민과 함께 공유하고 평가하는 뜻깊은 과정”이라며 “많은 시민과 (과천 소재 기업) 직장인들이 투표에 참여해 청년들의 참신한 정책이 시정으로 이어질 수 있도록 함께해 주시길 바란다”고 밝혔다.


안승순 기자
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