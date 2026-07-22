순천시 농산물도매시장 중도매입협회, 승주읍에 포도 50박스 기탁

지속적인 나눔 활동으로 지역사회 이웃사랑 실천



방수진 승주읍장이 관내 어르신에게 포도를 전달하고 있다.

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순천시농산물도매시장 중도매인협회가 어르신들의 건강한 여름나기를 위해 승주읍에 포도 50박스(150만 원 상당)를 기탁했다.승주읍 복지팀은 경로당 어르신들에게 전달하고, 무더위에 지친 분들의 건강과 안부를 살폈다.김정중(88청과 대표) 중도매인협회장은 “작은 정성이지만 지역 어르신들께서 제철 포도를 드시며 건강 증진에 보탬이 되길 바라는 마음으로 준비했다”며 “앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔을 지속적으로 실천하겠다”고 말했다.방수진 승주읍장은 “따뜻한 마음을 전달해 주신 순천시농산물도매시장 중도매인협회에 깊이 감사드린다”며 “기부해 주신 포도는 관내 경로당 어르신들께 소중히 전달하겠다”고 밝혔다.한편 순천시농산물도매시장 중도매인협회는 매년 이웃 돕기 성금뿐 아니라 김장 나눔, 후원 물품 나눔과 노인의 날 행사 시 과일을 지원하는 등 주변 이웃과의 사랑 나눔을 꾸준히 실천하고 있다.순천 최종필 기자