여름방학엔 서울시 ‘아동치과주치의’에서 검진을

학기당 1회 충치검사·불소도포 등 가능

본인부담금 4810원·차상위계층 등 무료



서울시 아동치과주치의

한 아동이 서울시 ‘아동치과주치의’의 진료를 받고 있다.

서울시 제공

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서울시는 초등학교 전 학년을 대상으로 충치 검사와 생활 습관 교육, 불소도포 등을 제공하는 ‘아동치과주치의’ 사업을 운영한다고 22일 밝혔다.서울시는 2024년부터 치과 주치의 사업으로 충치 여부뿐만 아니라 치과의사가 학생의 구강 상태를 정기적으로 살피고 예방 진료와 생활 습관 개선을 지원하고 있다. 초교 1·4학년을 대상으로 시작한 뒤 단계적으로 확대하면서 올해부터는 전 학년까지 이용 가능해졌다. 2024년 7월부터 최근까지 3만 6000여명이 검진을 받았다.내년 2월까지 진행하는 올해 사업에는 서울의 치과 병의원 약 1000곳이 참여한다. 참여 학생은 충치와 치아 교합 상태 평가, 치면세균막 검사, 구강보건 교육, 불소도포 등을 학기당 한 차례 받을 수 있다.의원급 치과 기준 1회 진료비는 4만 8160원이다. 건강보험이 90%를 지원해 학생의 본인부담금은 4810원이다. 차상위계층과 의료급여 수급권자는 무료로 이용할 수 있다.진료를 희망하는 학생은 국민건강보험공단 홈페이지나 앱에서 사전 신청하거나 현장을 방문해서 등록하면 된다.아울러 서울시는 지역아동센터와 복지시설 등을 이용하는 18세 미만 취약계층 아동에게 1인당 최대 40만원의 치과 치료비를 지원하고 있다. 지역 치과에서 치료하기 어려운 중증 장애아동은 서울대 치과병원과 연계해 최대 250만원의 치료비를 지원한다.조영창 시 시민건강국장은 “아이의 치아 건강은 평생 건강의 시작인 만큼 여름방학을 활용해 아이들이 예방 중심의 치과 주치의 서비스를 받고 올바른 구강 관리 습관을 형성하길 바란다”고 말했다.김주연 기자