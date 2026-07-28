어린이 목소리도 귀기울이는 동작구

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아동참여위원회 발족…아동 45명·청년멘토 10명


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류삼영 동작구청장이 지난 25일 구청 대회의실에서 열린 ‘2026 아동참여위원회 발대식’에 참석해 인사말을 하고 있다.
동작구 제공


서울 동작구는 아동의 정책참여 확대를 위해 ‘아동참여위원회’를 구성하고 본격적인 운영에 돌입했다고 28일 밝혔다.

구는 25일 구청 5층 대회의실에서 류삼영 구청장을 비롯해 아동참여위원과 청년멘토단, 학부모 등 80여 명이 참석한 가운데 아동참여위원회 발대식을 개최했다.

아동참여위원회는 아동이 직접 지역 현안을 발굴하고 정책을 제안하는 아동 참여기구다. 구는 지난 6월 동작구에 주민등록이 돼 있거나 관내 학교에 재학 중인 초등학교 3학년부터 만 18세 미만 아동을 대상으로 위원 45명을 선발했다. 이와 함께 10명의 청년으로 구성된 청년멘토단을 운영해 분과별 토의를 돕고 위원들의 의견을 정리하는 등 원활한 위원회 활동을 지원한다.

위원들은 발대식을 시작으로 오는 10월까지 정기·수시 회의와 분과별 활동을 통해 정책과제를 구체화할 계획이다. 11월에는 활동보고회를 열어 그간의 활동 성과를 공유하고 정책제안문을 구에 전달하며, 구는 제안 내용을 적극 검토해 구정에 반영할 예정이다.

류 구청장은 “아동참여위원회를 통해 아이들이 자신의 생각을 자유롭게 제안하고 구정에 참여하길 바란다”며 “아동의 눈높이에서 나온 다양한 의견이 실제 정책에 반영될 수 있도록 적극 귀 기울이고 지원하겠다”고 밝혔다.


박재홍 기자
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