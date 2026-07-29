오남석 경기도의원, 공공데이터·AI로 풀어낸 도민 생활문제 해결 아이디어 살펴



▲ 오남석 미래과학협력위원회 부위원장이 ‘2026년 경기도 공공데이터·AI 활용 창업경진대회’ 참석자 및 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 미래과학협력위원회 오남석 부위원장(국민의힘, 비례)이 지난 28일 판교 스타트업캠퍼스에서 개최된 ‘2026년 경기도 공공데이터·AI 활용 창업경진대회’에 참석해 본선 참가팀들의 발표를 참관하고, 공공데이터와 인공지능(AI) 기술이 결합된 다양한 생활 밀착형 서비스 사례를 살폈다.경기도와 경기도경제과학진흥원이 주최·주관한 이번 경진대회는 공공데이터 및 AI 융합 기술을 바탕으로 도민 일상의 불편을 해소하고 사회 문제를 해결할 수 있는 혁신적인 아이디어를 발굴하기 위해 개최됐다. 총 315건의 접수작 가운데 서류 심사를 거쳐 엄선된 9개 팀이 아이디어 기획, 제품 및 서비스 개발, 대학생 아이디어 기획 등 3개 분야에서 치열한 발표 경연을 펼쳤다.이날 본선 무대에서는 AI를 결합한 고령 환자 맞춤형 병원 이용 지원 서비스를 비롯해 도로 안전성 향상을 위한 맨홀 관리 플랫폼, 교통약자용 음성 인식 스마트 버스 정류장, 청년층의 안전한 주거 계약을 돕는 부동산 거래 서비스 등 의료·교통·안전·주거 전반을 아우르는 창의적인 아이디어가 다수 제시됐다.오남석 부위원장은 참가팀의 시연과 심사위원 질의응답 과정을 경청하며 공공데이터의 구체적 활용 방식과 AI 알고리즘의 실무 적용 가능성을 면밀히 검토했다. 특히 단순한 기술적 화려함에 치우치기보다 도민들이 삶의 현장에서 직면하는 문제점을 명확히 파악하고 이를 구체적인 해결 방안으로 연결했는지에 착목해 발표 내용을 심도 있게 참관했다.아울러 기업체나 일반인뿐만 아니라 대학생들이 독립된 부문을 통해 적극 참여한 점에 주목하며, 다채로운 연령대와 분야의 참여가 공공데이터의 개방·활용 저변을 넓히고 신선한 정책 대안을 모색하는 밑거름이 될 것으로 평가했다.오남석 부위원장은 향후에도 경기도가 축적해 온 공공데이터가 행정 내부의 단순 자료 보존에 그치지 않고 교통·복지·안전 등 도민 삶의 질을 높이는 실질적인 대도민 서비스로 발전할 수 있도록 관련 정책 및 사업 현황을 지속적으로 점검하고 지원해 나갈 방침이다.양승현 리포터