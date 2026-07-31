송규근 경기도의원 “道, ‘선이주, 후철거’ 약속 외면당한 도내 기업 방관해선 안 돼”



▲송규근 의원이 30일 하남시벤처센터에서 열린 3기 신도시 하남 지역 기업 이주 문제 현안 정담회에서 발언하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 경제노동위원회 송규근 의원(더불어민주당, 고양6)이 3기 신도시 조성 사업으로 이전 문제에 직면한 하남 지역 기업들의 애로사항을 청취하고 해결책 마련에 나섰다.송규근 의원은 30일 하남시벤처센터에서 현안 정담회를 주재하고, 국토교통부·하남시·사업시행자 등 관계 기관이 당초 제시했던 ‘선이주 후철거’ 원칙이 현장에서 제대로 이행되지 않는 상황에 대한 대책을 논의했다.송 의원은 정담회 취지에 대해 “3기 신도시 조성이라는 국가적 사업의 속도도 중요하지만, 그 과정에서 오랫동안 지역 경제를 일궈 온 기업인들이 억울한 피해를 입어서는 안 된다”며, “기업 입장에서 겪고 있는 어려움을 관계 기관들이 깊이 경청하고, 직간접적으로 도움을 줄 수 있는 지혜를 모으고자 이 자리를 마련했다”고 밝혔다.이날 정담회에 참석한 지역 기업인들은 이전 부지 조성이 완료되지 않은 상태에서 무리하게 이주가 추진되는 점에 우려를 표했다. 기업인들은 “이전 부지가 제대로 조성되지 않은 상태에서 무리하게 이주를 추진할 경우, 임시 부지 임대료는 물론 식품안전관리인증(HACCP) 등의 시설 투자비가 이중으로 발생해 기업 생존에 치명적인 위협이 된다”며 명도소송 진행에 따른 절박한 상황을 호소했다.이에 대해 송 의원은 경기도의 적극적인 역할을 요구했다. 송 의원은 “경기도 역시 3기 신도시 택지개발의 공동 사업시행자로 이름을 올리고 있는 만큼, 이 사안을 절대 남 일처럼 방관해서는 안 된다”며, “공공기관이 약속한 ‘선이주 후철거’ 원칙의 이행이 현실적으로 지연되고 있다면, 기업인들의 목소리를 최대한 반영해 공사 일정을 일부 조정하는 등 서로가 상생할 수 있는 접점을 찾아야 한다”고 관계 기관의 유연한 대처를 당부했다.아울러 송 의원은 “오늘 정담회가 단순한 의견 청취로 끝나지 않고, 관계 기관들이 기업의 목소리를 경청하여 실질적인 변화를 이끌어 내는 ‘효능감’ 있는 자리가 되어야 한다”며, “기업 대책위 차원에서 구체적인 애로사항을 도의회에 전달해 주시면, 의회 차원에서도 정식 공문 발송 등 할 수 있는 최대한의 지원과 노력을 아끼지 않겠다”고 강조했다.한편 이번 정담회에는 송규근 의원을 비롯해 경기도 경제실, 도시주택실 신도시기획과 관계자, 한국토지주택공사(LH), 경기주택도시공사(GH) 실무진, 하남 기업 대책위원회 소속 기업인 등이 참석해 현안 해결 방안을 모색했다.양승현 리포터