정현미 경기도의원, 경기도교원단체총연합회 이상호 회장과 교육현안 간담회



▲ 정현미 의원이 남양주 도심초등학교에서 경기도교원단체총연합회 이상호 회장과 경기도 교육정책 및 남양주 지역 교육현안을 논의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 교육행정위원회 정현미 의원(더불어민주당, 남양주8)이 지난 31일 남양주 도심초등학교를 방문해 경기도교원단체총연합회 회장인 이상호 교장과 정담회를 가졌다. 이번 만남에서 양측은 경기도 주요 교육 정책의 추진 방향과 남양주 지역의 다각적인 교육 현안에 대해 집중적인 의견을 교환했다.간담회에서는 안민석 경기도교육감이 추진하는 교권 보호 대책을 비롯해 교육 활동의 실질적 보호를 위한 제도 개선 방안이 주요하게 다뤄졌다. 이와 함께 교사의 근무 환경을 다각도로 개선하기 위한 ‘경기형 교사 리프레시 라운지’ 조성 사업, 교원 교육 활동 여건 개선, 교권과 학생 인권이 조화를 이루는 올바른 학교 문화 조성 방안 등에 대해 폭넓은 논의가 이뤄졌다.지역 특성에 맞춘 교육 대책 모색도 이어졌다. 정 의원과 이 회장은 남양주 지역의 당면 과제인 신도시 과밀 학급 문제와 학령 인구 감소에 따른 학교 유휴 공간 활용 방안, 지역 간 교육 격차 해소 등 교육 현안의 실질적인 해결책을 다각도로 논의했다.특히 정현미 의원은 신도시 지역의 과밀 학급 현상과 농촌 지역의 학생 수 감소가 공존하는 남양주의 특수성을 언급하며, 획일적인 지원에서 벗어나 지역 여건에 선제적으로 대응하는 맞춤형 교육 정책 수립의 필요성을 피력했다.정현미 의원은 “교권과 학생 인권은 어느 하나를 선택하는 문제가 아니라 함께 존중받아야 할 교육의 핵심 가치”라며 “교사가 심리적·신체적으로 안정된 환경에서 교육 활동에 전념할 수 있어야 학생들의 학습권과 인권도 더욱 두텁게 보장될 수 있다”고 밝혔다.이어 “남양주는 과밀 학급과 학생 수 감소, 비평준화 등 다양한 교육 현안이 공존하는 지역”이라며 “학교 현장과 교육 공동체, 교육청과의 긴밀한 소통을 통해 남양주 교육의 경쟁력을 높이고 경기도 교육 발전에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.한편 정현미 의원은 제12대 경기도의회 교육행정위원회 위원으로 활동하며 일선 학교 현장 방문과 교육 관계자 간담회를 지속적으로 개최하는 등 교육 현장의 목소리를 의정 활동 및 정책에 반영하기 위한 현장 중심 행보를 이어가고 있다.양승현 리포터