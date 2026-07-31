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김동규 경기도의회 보건복지위원장, 경기도간호사회와 정책간담회 개최

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▲ 김동규 보건복지위원장이 경기도간호사회 관계자들과 정책간담회를 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 보건복지위원회 김동규 위원장(더불어민주당, 안산1)이 지난 30일(목) 경기도간호사회 김정미 회장을 비롯한 관계자들과 정책 간담회를 개최하고 간호 인력 전문성 제고 및 돌봄 서비스 질적 향상을 위한 정책 과제를 논의했다.

이날 간담회 자리에서 경기도간호사회는 안정적인 근무 환경 조성과 간호 인력의 역량 강화를 바탕으로 지역사회 중심의 돌봄 체계를 확충해야 한다고 요청했다. 또한 간호·간병 등 돌봄 서비스의 품질을 높이기 위한 제도적 지원과 함께 급변하는 의료 환경에 맞춘 간호 정책 및 돌봄 전달 체계의 개편 방안을 제안했다.

김동규 위원장은 “초고령사회에서는 치료 중심 의료에서 지역사회 중심의 의료와 돌봄으로 패러다임이 전환되고 있다”며 “도민이 체감하는 돌봄 서비스의 질은 결국 간호 인력의 전문성과 역량에서 출발한다”고 말했다.

이어 김 위원장은 “특히 의료 취약 지역에서 방문 의료와 의료·요양 등 돌봄 통합 지원, 간호·간병 통합 서비스가 현장에서 제대로 작동하기 위해서는 간호 인력의 역할이 무엇보다 중요하다”며 “간호사의 전문성을 높이고 안정적으로 근무할 수 있는 환경을 만드는 것이 곧 양질의 돌봄 서비스로 이어진다”고 강조했다.

아울러 경기도가 추진 중인 외국인 간병 지원 제도 및 시범 사업과 관련해 “단순히 인력을 확대하는 데 목적이 있어서는 안 된다”며 “간호 인력을 중심으로 한 교육과 관리 체계를 갖춰 간병 서비스의 전문성과 안전성을 높이는 방향으로 추진돼야 한다”고 짚었다.

끝으로 김 위원장은 “의료 취약 지역을 포함한 도내 간호 인력과 간호 서비스 운영 현황을 지속적으로 점검하고 있다”며 “오늘 제안된 의견을 토대로 지역사회 간호·간병 서비스의 질을 높이고, 간호 인력이 전문성을 충분히 발휘할 수 있는 제도적 기반 마련에 더욱 힘쓰겠다”고 밝혔다.

양승현 리포터
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