의혹만 증폭시킨 기자회견…녹취 당사자는 “사실 왜곡” 전면 반박

녹취 당사자 A씨 “앞뒤 맥락 다 자르고 왜곡…회유 정황 아냐”



김상회 국민의힘 울산시당위원장 직무대행이 1일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 있다. 울산시 제공

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국민의힘 울산시당이 김상욱 울산시장의 ‘해외 성매매 의혹’과 관련해 추가 자료를 공개하며 공세 수위를 높이고 있다. 하지만 결정적 물증 없이 정황과 전언에만 기댄 일방적 주장이라는 지적이 나온다.명백한 사실관계 검증 없이 제3자의 대화와 녹취록만으로 단체장의 사퇴를 요구해, 실체 규명보다는 소모적인 정쟁만 증폭시키고 있다는 비판이다.국민의힘 울산시당(위원장 직무대행 김상회)은 지난 1일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 “김상욱 시장 해명의 허구성을 입증할 결정적인 제보 자료 두 가지를 공개한다”고 밝혔다.시당이 제시한 자료는 ‘필리핀 현지 여성 500여명이 참여한 단체 대화방의 관련 대화록’과 ‘핵심 관계자의 은폐 및 사안 축소 정황이 담긴 녹취 파일’이다.시당은 현지 여성들의 대화 중 김 시장을 연상시키는 내용이 포함됐고, 동행자 녹취록에는 폭로자를 향한 욕설과 함께 “김상욱을 지켜줘야 한다”는 발언이 담겼다며, 이를 사건 관련자들이 유기적으로 움직인 ‘조직적 은폐 및 증거인멸 시도’라고 주장했다.그러나 공개된 자료의 신빙성과 증명력을 두고 곧바로 의문이 제기됐다. 우선 대화록은 제3자 간 풍문에 불과해 성매매를 입증할 객관적 물증이 되기 어렵다는 지적이다.더욱이 시당은 대화의 구체적 일시, 제보 입수 경로, 참여자 신원 확인 여부 등 신뢰성을 묻는 취재진의 질문에 “제보를 받았다”는 답변 외에 명확한 근거와 설명을 제시하지 못했다.동행자 녹취록 역시 맥락이 빠진 측근의 일방적 옹호 발언일 가능성이 커, 시장의 은폐 개입 증거로는 부족하다는 지적이다. 대화가 언제, 어떤 상황에서 이루어졌는지 전체적인 정황이 생략되어 자의적으로 해석될 여지가 다분하기 때문이다.실제로 해당 녹취에 등장하는 인물 A씨는 2일 서울신문 취재진과 만난 자리에서 “성매매 고발 사건과 관련해 고발인 측 핵심 관계자에게 ‘왜 조작된 진술로 문제를 만드느냐’고 따지는 과정에서 욕설과 함께 나온 말인데, 마치 이상한 내용으로 둔갑되었다”고 반박했다.A씨는 이어 “이 내용은 이미 경찰에 제출되어 조사를 다 받은 사안”이라고 덧붙였다.김상욱 시장은 이번 의혹 제기를 “대응할 가치도 없는 진흙탕 싸움”이자 “악의적인 정치 공작”으로 일축하며 혐의를 전면 부인하고 있다.김 시장이 이번 주말 경찰에 자진 출석해 조사를 받을 예정인 것으로 알려졌다.울산 조원일 기자