이영숙 서울시의원, ‘제4회 양성평등정책대상’ 최우수상 수상

양성평등 제도 마련과 여성 정치 참여 확대 위한 의정활동 높게 평가받아

“여성의 안정적인 경제활동과 일·돌봄 뒷받침하는 정책에 최선 다할 것”



지난달 30일 국회도서관 대강당에서 열린 ‘제4회 양성평등정책대상’에서 지방의원 부문 최우수상을 수상한 이영숙 의원. 서울시의회 제공

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서울시의회 이영숙 의원(더불어민주당, 도봉1)이 지난달 30일 국회도서관 대강당에서 열린 ‘제4회 양성평등정책대상’에서 지방의원 부문 최우수상을 수상했다.양성평등정책대상은 지방자치단체와 지방의원의 우수한 성평등 정책 및 의정활동 사례를 발굴하고 알리기 위해 여성신문과 전국여성지방의원네트워크가 주최하며 지방자치발전소가 주관하는 행사다. 특히 지방의원 부문은 성인지적 관점과 양성평등 가치를 담아낸 의정활동 계획을 중심으로 평가가 진행됐으며, 이번에 지방자치단체 7곳과 지방의원 29명이 최종 수상의 영예를 안았다.이 의원은 과거 도봉구의원 재임 시 ‘도봉구 양성평등기본 조례’를 발의·제정하여 지역 여성정책이 뿌리내릴 수 있는 법적 토대를 마련한 바 있다. 아울러 ‘성인지적 관점의 여성정책 연구회’ 대표와 ‘전국여성지방의원네트워크’ 공동대표를 역임하는 등 양성평등 정책의 기틀을 확립하는 데 꾸준히 앞장서 왔다.이러한 기반 위에서 이 의원은 서울시의원으로서 서울시 여성 일자리 정책을 단기 일자리 제공에 그치지 않고 직업교육, 취업 연계, 고용 유지까지 이어지는 지속 가능한 정책으로 발전시키겠다는 의정활동 계획 등을 제시하며 높은 평가를 받았다.구체적으로 이 의원은 ▲서울시 여성 일자리 사업 전반의 현황·예산 점검 ▲디지털 전환·탄소중립 분야 여성 일자리 발굴 ▲일·돌봄 병행 지원체계 구축 ▲구직 여성·경력보유여성 등 정책 당사자 의견수렴 ▲성인지예산·성별영향평가 연계 사업 점검 등을 추진할 계획이다.이 의원은 “이번 수상은 그동안의 활동에 대한 평가이기도 하지만, 앞으로 더 잘하라는 격려로 생각한다”라며 “여성이 안정적으로 일하고 일과 돌봄의 균형을 지킬 수 있는 서울을 만들기 위해 현장의 목소리를 듣고, 여성 일자리 정책이 실제 취업과 고용 유지로 이어지도록 최선을 다하겠다”고 수상 소감을 마쳤다.류정임 리포터