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서울 강서구에선 ‘마을행정사’가 무료 행정상담

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매주 수요일 오후 3시 유선 상담

서울 강서구는 주민 맞춤형 행정 서비스를 강화하고 민원 사각지대를 해소하기 위해 ‘마을행정사 사업’을 한다고 1일 밝혔다.


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강서구 마을행정사 업무협약식
진교훈(앞줄 왼쪽 세번째) 서울 강서구청장이 지난달 15일 화곡6동주민센터에서 대한행정사회와 업무협약을 맺고 기념사진을 찍고 있다.
강서구 제공


이 사업은 행정사가 주민들의 행정적 고충을 직접 상담해 민원 문턱을 낮추고, 친근한 행정 환경을 조성하고자 마련됐다. 구는 지난달 15일 대한행정사회와 업무협약을 체결하고 ‘마을행정사’ 11명을 위촉했다.


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강서구 마을행정사
강서구 마을행정사 사업 안내 포스터
강서구 제공


위촉된 마을행정사는 연말까지 주민을 대상으로 무료 행정 상담을 제공한다. 인허가나 면허, 가족관계 등 각종 서류 작성이 어렵거나, 진정·건의·이의신청 같은 문제로 고민 중인 강서구민이라면 누구나 도움받을 수 있다.

상담은 매주 수요일 오후 3∼5시 동별 전담 마을행정사와의 유선 상담으로 진행된다. 다만 전화 상담만으로 부족하거나 필요 시에는 동주민센터에서 대면 상담도 지원할 예정이다.

이용 방법 등 자세한 내용은 구청 홈페이지에서 확인하면 된다.

진교훈 구청장은 “마을행정사 제도를 통해 주민들이 복잡하고 까다로운 행정 절차를 한층 쉽고 편리하게 해결할 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 주민 체감도가 높은 맞춤형 행정 서비스를 지속해 확대해 나가겠다”고 말했다.

김주연 기자
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