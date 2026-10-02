장흥군, 혁신제품 우수기관 선정 ‘경제부총리 표창’ 수상

혁신제품 69억원 구매

공공조달 활성화 및 혁신성장에 기여



장흥군이 혁신제품 우수기관으로 선정돼 경제부총리 표창을 수상했다.



장흥군이 혁신제품 우수기관으로 선정돼 경제부총리 표창을 수상했다.

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전남광주 장흥군이 혁신제품 우수기관으로 선정돼 경제부총리 표창을 수상했다. 군은 공공부문의 혁신제품 구매 활성화와 혁신조달 확산에 기여한 공로를 인정받아 ‘혁신제품 구매실적 우수기관’으로 뽑혔다.시상식은 지난달 30일 대전컨벤션센터에서 열린 2026년 제5회 조달의 날 정부포상 수여식에서 진행됐다.조달청이 주관한 이번 정부포상은 공공기관의 혁신제품 구매를 활성화하고 혁신조달 확산에 기여한 기관의 성과를 발굴 및 포상하기 위해 마련됐다.장흥군은 그동안 공공서비스의 품질을 높이고 혁신기업의 판로를 지원하기 위해 혁신제품의 적극적인 구매와 활용에 힘써왔다. 그 결과 총 69억원 규모의 혁신제품을 구매했다. 주요 실적으로는 장흥군 폐기물 처리시설 52억원 등이 있다.이번 수상은 장흥군이 공공부문의 혁신제품 수요를 적극적으로 창출하고, 혁신제품의 공공시장 진입과 판로 확대에 기여한 성과를 인정받은 결과라는 점에서 의미가 크다.군 관계자는 “앞으로도 공공서비스의 품질을 높이고 혁신기업의 성장과 판로 확대를 지원할 수 있도록 혁신제품 구매를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.장흥 최종필 기자