도봉구 4개 기업, 송도 ‘세계한상대회’ 참가

부스 참가비 전액 지원

기업-바이어 상담 연계도



김동욱(왼쪽) 도봉구청장이 지난달 29일 인천 송도컨벤시아에서 열린 ‘제24회 세계한상대회’에서 (사)도봉양말제조연합회의 양말 제품을 살펴보고 있다.

도봉구 제공

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서울 도봉구는 구의 4개 기업이 지난달 28일부터 30일까지 인천 송도컨벤시아에서 열린 ‘제24차 세계한상대회’ 기업전시회에 참석했다고 2일 밝혔다. 국내외 바이어를 만나 판로 개척에 나선 것이다.제24차 세계한상대회는 국내외 바이어와 재외동포 경제인들이 모여 기업 간 교류와 새로운 비즈니스 기회를 모색하는 자리다. ▲(사)도봉양말제조연합회(양말) ▲하입룸(샴푸) ▲펙사 베스티스(의류) ▲(주)유머스트알엔디(화장품) 등이 참가했다.기업들은 각 사의 우수한 제품을 전시·홍보하고 국내외 바이어들과 제품 특성 및 거래 가능성을 논의했다. 구는 부스 참가비 전액과 홍보물 제작비 일부를 지원하고 기업-바이어 간 상담을 연계하는 등 촘촘한 뒷받침에 나섰다.전시 현장에서는 (사)도봉양말제조연합회가 도봉구와 협업해 창설한 양말 브랜드 ‘핏토’ 제품으로 양말 제조 중심지인 도봉의 산업 경쟁력을 알렸다. 아울러 구 청년창업센터 입주 기업 ‘하입룸’에서 샴푸 등 두피 케어 제품을, ‘펙사 베스티스’는 의류 제품, ‘(주)유머스트알엔디’는 화장품을 각각 소개했다.참여 기업들은 대회 기간 동안 국내외 바이어들과 상담을 거쳤다. 구는 이번 상담이 향후 실질적인 거래 및 수출 협의로 이어질 것으로 기대한다.김동욱 구청장은 “앞으로도 기업들의 국내외 판로 확대를 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.유규상 기자