“투표 인증하면 할인 OK!” 은평구 상인들 똘똘 뭉쳤다



내달 3일 치러지는 제21대 대통령선거를 앞두고 서울 은평구 곳곳에서 투표 인증 이벤트가 펼쳐진다. 사전투표와 본투표일에 지역 상인회 소속 업체 등을 찾아 투표를 한 사실을 인증하면 최대 10% 할인 등을 받을 수 있다. 사진은 이벤트에 참여하는 업체 관계자가 포스터 앞에 있는 모습. 독자 제공



6월 3일 치러지는 제21대 대통령선거를 앞두고 서울 은평구 곳곳에서 지역 상인들을 중심으로 투표 인증 이벤트가 벌어져 화제가 되고 있다.투표 인증 이벤트는 사전투표(오는 29~30일)와 본투표 일에 진행된다.투표를 마친 유권자가 투표 도장을 손등에 찍거나, 투표소 앞에서 사진을 찍은 후 인증을 하면 한국외식업중앙회 은평구지회와 연신내골목형상점가 상인회 소속 업체 등에서 최대 10% 할인 등을 받을 수 있다.연서시장 상인회는 본투표일에 시장을 찾은 투표 인증 시민을 대상으로 키친타월을 선착순으로 제공한다. 다만 투표소 내 인증 사진은 금지니 주의해야 한다. 꼭 투표소 밖이나 앞에서 사진을 찍어야 한다.이번 이벤트는 구 지역상인회 등이 자발적으로 참여해 진행한 것으로, 구민이 다가올 선거에서 소중한 표를 행사하고 민주주의를 실현할 수 있도록 돕자는 취지로 마련됐다.이벤트에 참여하는 식당 관계자는 “지역 경제 활성화는 물론 투표를 통해 더 나은 내일을 만들고자 동참하게 됐다”며 “많은 구민이 투표 후 식당 등을 찾아 다양한 혜택을 받길 바란다”고 말했다.임태환 기자