추석 ‘확찐살’ 확빼자!…서울시, 시민 건강 관리 챌린지



서울시의 ‘한가위 확찐살 확빼기 챌린지 ’ 관련 포스터. 서울시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시는 10일부터 다음 달 10일까지 시민 100명이 참여하는 ‘한가위 확찐살 확빼기 챌린지’(포스터)를 진행한다고 9일 밝혔다.이번 챌린지는 추석 연휴 기름진 음식으로 몸무게가 급격히 늘어난 이른바 ‘확찐자’ 건강 관리를 위해 마련됐다. 개인별 체력을 측정한 후 전문가의 운동 코칭을 통해 정해진 목표를 스스로 달성하는 방식이다.10일 체력 검증 후 15일 후인 25일 중간 점검, 다음 달 10일 최종 측정이 이뤄진다.오세훈 서울시장도 직접 체력 측정에 참여하고, 방송인 조나단·패트리샤 남매도 시민과 함께 챌린지를 진행한다.체력 측정은 ‘국민체력 100항목’ 기준에 따라 근력·근지구력·심폐지구력·유연성·민첩성·순발력 6개 분야에 대해 진행된다. 참가자에게는 측정 결과에 따라 문화체육관광부 장관 명의의 체력인증서(1∼6등급)가 발급된다.이후 건강운동관리사 등 전문 인력이 근력·근지구력 강화, 심폐지구력 등 항목별로 구체적 건강 달성 목표와 운동 계획을 제안한다. 영양 관리, 휴식 등 전반적 건강 습관 개선 방안도 추천한다.중간 점검은 25일 여의도 이벤트 광장에서 열릴 ‘9988 건강가득 대축제(가칭)’에서 진행된다. 마지막으로 다음 달 10일 이후 ‘서울시 체력인증센터’에서 한 달간 생활습관 개선 성과를 직접 확인하게 된다.오 시장은 “일상 행복과 건강한 노화가 보장되는 도시 서울을 만들기 위해 계속해서 노력하겠다”고 말했다.<사진설명>서울시의 ‘한가위 확찐살 확빼기 챌린지 ’ 관련 포스터. 서울시 제공임태환 기자