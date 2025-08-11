‘글로벌 K-페스티벌’ 위상 재확인, 보령머드축제 폐막



충남 보령 머드 축제 참가자들이 머드 체험행사를 즐기고 있다. 시 제공



보령머드축제 폐막식이 열리고 있다. 시 제공

세계인이 함께 즐기는 충남 보령 머드 축제가 폭염에도 불구하고 국내외 국내외 관광객들의 뜨거운 호응으로 ‘글로벌 K-페스티벌’ 위상을 재확인했다.11일 보령시에 따르면 지난달 25일부터 이달 10일까지 이어진 올해 축제는 총 6개 분야 40개 프로그램으로 진행됐다.‘세계인과 함께하는 신나는 머드체험’이란 주제로 열린 축제에서는 머드체험존을 △일반 체험존 △가족 단위 관광객을 위한 패밀리존 △어린이 맞춤형 워터파크존 △뷰티와 웰니스 기능을 접목한 머드뷰티치유관 등으로 세분화해 주목받았다.야간 프로그램 확충도 눈에 띄었다. ‘머드 온 더 비치’, 드론 라이트쇼 등 야간형 콘텐츠를 강화해 체류형 관광 수요에 대응했으며, 밤낮을 가리지 않는 축제의 열기를 통해 방문객의 만족도와 지역 체류 시간을 동시에 높였다.문화예술 분야에서는 월드 디제이 페스티벌, KBS K-POP 슈퍼라이브, Mnet 엠카운트다운, TV조선 슈퍼콘서트 등 대형 공연들이 연이어 열려 K-문화를 축제 현장에서 직접 체감할 수 있는 생생한 무대를 선사했다.축제 기간 지역 음식점과 숙박업소를 연계한 할인쿠폰 운영, 청년 창업가를 위한 청년 희망 부스 운영, 지역 배달플랫폼과 협업한 로컬배달존 등으로 소비자와 지역 상권을 동시에 만족시키며 지역경제와 실질적인 연계를 강화했다.김동일 보령시장은 “올해는 단순한 즐길 거리의 나열이 아닌, 콘텐츠의 혁신과 운영의 내실화를 동시에 이룬 성과 있는 축제”라며 “보다 전략적인 기획과 정교한 운영으로 보령이 세계가 주목하는 글로벌 관광도시로 우뚝 설 수 있도록 준비해 나가겠다”고 말했다.보령 이종익 기자