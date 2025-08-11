정부 지원 늘고 수요 많아… 지자체들 앞다퉈 지역화폐 활성화

민생 살리기 차원 처음 도입하기도

지방자치단체들이 지역화폐(지역사랑상품권) 활성화를 위한 정책을 앞다퉈 내놓고 있다. 정부는 지역화폐 지원에 6000억원을 편성한 제2차 추가경정예산안을 지난 6월 발표했고, 지자체가 발행하는 지역화폐에 국비 지원을 의무화한 지역화폐법 개정안은 여당 주도로 지난 4일 국회 본회의를 통과하는 등 정부·여당 기조에 맞춰 민생경제 살리기에 나선 것이다.전북 정읍시는 정읍사랑상품권 연간 발행액을 800억원에서 1000억원으로 200억원을 늘렸다고 11일 밝혔다. 이는 정읍사랑상품권이 도입된 2019년 이후 역대 최대 규모다. 연간 발행액 확대에 따라 지난달부터 월간 발행액은 60억원에서 100억원으로 늘었다. 이유진 정읍시 지역경제과 주무관은 “정부가 지역화폐에 대한 지원을 늘리는 정책을 펴고 있고, 군민들의 수요도 많아 발행 규모 확대를 결정했다”고 말했다.경북 안동시는 안동사랑상품권 연간 발행액을 1900억원으로 확대하기로 했다. 이에 따라 하반기 1400억원을 추가로 발행한다. 총발행액 중 582억원은 지류형, 1358억원은 모바일형이다.지자체들은 지역화폐 구매를 늘리기 위해 인센티브도 확대하고 있다. 경기 구리시는 이달부터 구리사랑상품권 할인율을 7%에서 10%로 3% 상향했고, 1인당 월 구매한도도 80만원에서 100만원으로 20만원 올렸다. 강원 화천군은 지난 6월 카드·모바일형 화천사랑상품권을 10% 할인하는 기간을 설·추석 전후와 5월, 12월 등 연 4회에서 연중 상시로 전환했다. 화천군은 화천사랑상품권 발행 및 운영에 관한 조례를 개정해 1인당 월 구매한도도 50만원에서 100만원을 늘릴 계획이다.지역화폐의 용처를 늘리는 지자체도 많다. 충북 충주시는 지난달 21일 마트·슈퍼·편의점, 민간 농자판매소가 없는 면 지역의 하나로마트와 농협 농자재판매장도 충주사랑상품권 가맹점으로 등록할 수 있도록 기준을 완화했다. 강원 강릉시가 발행하는 강릉페이는 이달부터 택시에서도 사용이 가능해졌다.강원 양양군과 광주 동구 등은 지역화폐를 처음으로 도입한다. 양양군은 다음 달 양양사랑상품권을 발행하기 위해 지난달 29일 10개 은행과 판매·환전대행 협약을 맺었고, 가맹점도 500여곳을 모집했다. 동구도 다음 달 동구랑페이 발행을 앞두고 가맹점을 모집 중이다.화천 김정호 기자