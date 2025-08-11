산모에 전동 유축기 빌려주는 성북

서울Pn

모유 수유 가정 경제적 부담 덜어


  •
서울 성북구에 사는 한 산모가 전동 유축기를 활용해 모유 수유를 하고 있다.
성북구 제공


서울 성북구는 지역 내 산모에게 전동 유축기를 무료로 빌려준다고 11일 밝혔다. 출산 친화적인 지역 환경을 만들고 모유 수유 실천율을 높이기 위해서다.

출산을 앞둔 부모들은 신생아 용품을 준비하는 과정에서 유축기 구매 여부를 두고 고민하는 경우가 많다. 이에 구는 모유 수유가 어려운 산모들이 경제적 부담 없이 수유를 이어 갈 수 있도록 전동 유축기를 최대 2개월간 무상으로 빌려주는 사업을 진행 중이다.

전동 유축기 대여를 희망하는 산모는 구 보건소 모자보건실로 전화한 후 주민등록등본과 출생증명서 등의 서류를 지참해 방문하면 된다. 대리 수령도 가능하다. 전동 유축기 무료 대여 사업은 매년 지역 산모들에게 큰 호응을 얻고 있다. 구에 따르면 2023년 598명, 지난해 687명이 지원받았다. 올해 역시 지난달 기준 472명이 이용한 것으로 집계됐다.

이승로 성북구청장은 “올바른 모유 수유 방법을 교육하는 클리닉을 통해 산모들의 건강한 수유 환경 조성에도 힘쓰고 있다”며 “아이를 낳고 키우기 좋은 도시 성북을 만들기 위해 앞으로도 보건 정책을 적극적으로 추진할 것”이라고 강조했다.﻿


임태환 기자
2025-08-12 24면
