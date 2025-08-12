은평구, 독립 유공자 40인 공적 재조명…“헌신 잊지 않을 것”

서울Pn

서울 은평구청사에 걸린 진관사 태극기의 모습. 은평구 제공


서울 은평구는 제80주년 광복절을 맞아 지역 내 연고를 두고 활동한 독립 유공자들의 공적을 다시 한번 기릴 계획이라고 12일 밝혔다. 조국 독립을 위해 헌신한 이들의 숭고한 뜻을 지역 사회에 널리 알리기 위해서다.

국가보훈부 자료에 따르면 지금까지 확인된 독립 유공자에는 ▲3·1운동에 참여해 징역 또는 태형을 선고받은 인물 ▲상해 임시정부 및 광복군 등 해외에서 독립운동을 전개한 인물 ▲의열단 활동 및 국내외 학생운동을 통해 항일투쟁을 전개한 인물 등이 다수 포함됐다.

특히 은평구 신사리와 진관내리 등지에서 일어난 3·1운동 시위에 참여해 실형을 선고받은 김명순, 김점성, 문도치, 원순오 등 지역 출신 유공자들의 활약은 당시 항일 의지를 잘 보여주는 사례로 평가된다.

김미경 은평구청장은 “이분들의 헌신이 있었기에 지금의 자유와 평화가 가능했다”며 “독립 유공자의 고귀한 뜻을 계승하고, 지역 주민과 함께 기억해 나가는 노력을 계속해서 하겠다”고 다짐했다.


임태환 기자
