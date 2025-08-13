서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

아동학대 예방 소매 걷은 서울시…내달 15일까지

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울추모공원 화장 능력 하루 85건으로 1.5배

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

영화마당으로 변신한 마포구청 광장

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

전 세계 맥주 노원으로…여름밤 낭만에 젖는다

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

전국 첫 ‘다문화 전형’ 초등교사 나왔다

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

전남교육청, 지역 인재 2명 임용

전남교육청은 ‘다문화 인재 전형’을 통해 선발된 초등교사 2명을 다음달 1일 자로 신규 임용했다고 12일 밝혔다. 다문화 인재 전형은 올해 초등교사 임용시험에서 전국 최초로 신설됐다.

이들은 이주배경학생 비율이 높은 지역의 초등학교에 배치돼 의무 복무 기간인 8년 동안 근무한다. 신규 교사들이 이주배경학생의 문화와 삶을 이해하고 소통함으로써 보다 효과적인 학습 지원에 도움을 줄 것으로 기대된다. 지난해 기준 전남의 이주배경학생 비율은 약 6.43%로 해마다 꾸준히 증가하는 추세다.

다문화 인재 전형은 전남 지역 고등학교를 졸업하고 교육대에서 교사 자격을 취득한 이주배경 인재를 선발해 전남 교사로 임용하는 지역 맞춤형 교원 임용 제도다. ﻿﻿김대중 전남교육감은 ﻿“전남에서 자란 교사가 다시 전남의 아이들을 가르치는 구조는 지속가능한 지역 교육을 실현하는 데 핵심이 될 것이다”고 밝혔다.


무안 최종필 기자
2025-08-13 21면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

강남 ‘교육취약 학생’이 달라졌어요

맞춤형 수업 통해 교육격차 해소 정서 회복·진로 탐색 ‘통합 지원’

학교 현장 목소리에 귀 기울이는 영등포

초중고 21곳 대상 소통 간담회 학부모 제안, 실제 정책에 반영

공사현장 외국인 안전교육 ‘척척’…QR코드로 언어

정원오 구청장 다국어시스템 점검

광진, 사망 참전유공자 배우자도 복지수당

이달부터 매월 7만원씩 지급 보훈예우수당 수급자는 제외

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr