노원, 월계도서관 개관 18주년 맞이 음악회 ‘어쿠스틱 윈터’

‘라이프러리’로 새롭게 자리 잡은 생활문화 중심 도서관

서울 노원구는 개관 18주년을 맞은 월계도서관에서 다음달 기타와 피아노가 들려주는 겨울 음악회 ‘어쿠스틱 윈터’를 개최한다고 27일 밝혔다.

이번 행사는 올 초 리모델링을 마치고 ‘라이프러리(Life+Library)’를 표방하며 새로 문을 연 월계도서관의 변화와 그간의 성과를 주민들과 함께 나누기 위해 마련됐다. 어쿠스틱 윈터는 그동안 축적된 문화공연 성과를 바탕으로 마련된 특별 프로그램이다.


  •
서울 노원구 월계도서관 2층 북스텝. 노원구 제공


다음달 6일에는 싱어송라이터 강예영과 카혼 연주자 이승인이 어쿠스틱 기타와 R&B·포크 감성이 어우러진 무대를 선보인다. 13일에는 피아노 트리오 ‘클레프 엠’의 클래식과 소프라노 ‘백자현’과의 앙상블로 조화된 연주를 들려준다. 두 공연 모두 월계도서관 4층 달빛소리홀에서 열린다. ‘기타와 피아노가 들려주는 12월의 가장 따뜻한 이야기’라는 부제처럼 겨울 분위기와 어울리는 포근한 음악을 경험할 수 있다.

월계도서관은 2007년 개관 이후 월계동을 대표하는 공공도서관으로 자리 잡아 왔다. 2023년 5월부터 2025년 1월까지 전면 리모델링을 통해 복합문화공간으로 탈바꿈했다.

리모델링 이후 월계도서관은 ‘생활문화의 보고’에 걸맞은 실적도 쌓아가고 있다. 올 10월 기준 장서는 6만 3000여권에 달하며, 연간 방문자 수 약 11만명, 연간 대출 권수는 약 6만 7000권을 기록했다.

오승록 노원구청장은 “월계도서관은 이제 책을 넘어 공연·전시·휴식을 함께 즐기는 라이프러리로 자리 잡았다”며 “앞으로도 구민들이 일상에서 자연스럽게 문화를 누릴 수 있도록 프로그램을 지속 확대하겠다”고 말했다.

서유미 기자
