공연·전시·체험 한번에…22일 ‘제5회 강서문화예술페스티벌’ 개막

서울 강서구가 오는 22일부터 23일까지 이틀간 ‘제5회 강서문화예술페스티벌’을 개최한다. 사진은 사전 행사인 길놀이 국악 퍼레이드.

서울 강서구가 오는 22일부터 23일까지 이틀간 강서아트리움에서 ‘제5회 강서문화예술페스티벌’을 연다고 18일 밝혔다.이번 축제는 강서문화예술인총연합회를 중심으로 강서구 문화예술단체의 창작 활동을 지원하고, 지역 문화예술의 가치를 알리기 위해 마련됐다. ‘문화로 물들고, 예술로 꽃피다’라는 주제로 ▲ 문화예술 공연 ▲ 작품 전시회 ▲ 체험부스 등 다채로운 프로그램으로 꾸려질 예정이다.22일 오전 10시 개막식을 앞두고 식전 행사로 ‘궁산또래패풍물단’의 길놀이 국악 퍼레이드가 펼쳐진다. 이틀간 아트리움 1층 갤러리에서 열리는 전시에서는 창작시, 미술 회화, 사진, 서예 등 작품 128점을 감상할 수 있다.아트리움 앞마당 야외부스에서는 체험 행사가 진행된다. 22일은 달항아리 꽃꽂이, 가족·장수사진 촬영을, 23일에는 시화액자나 부채 만들기, 페이스 페인팅을 즐길 수 있다. 참가비는 최대 5000원이다. 23일 아리홀에서는 현대음악협회, 국악협회가 각각 색소폰, 태평무 등 공연을 선보인다.진교훈 구청장은 “예술인과 주민들이 함께 만들어가는 축제인 강서문화예술페스티벌을 위해 올해 더 멋진 공연과 예술 작품을 준비했다”고 소개했다.김주연 기자